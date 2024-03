Andalucía espera alcanzar en Semana Santa una ocupación "muy parecida" a la del año pasado

Andalucía espera alcanzar durante esta Semana Santa una afluencia de turistas y una ocupación en los alojamientos "muy parecidas" a las del año pasado, "cuando se contabilizaron un millón de turistas, un 15% más que en 2022, y aproximadamente se movieron 400 millones de euros". Así lo manifestó sin perder de vista la amenaza que las posibles lluvias suponen para la salida de las procesiones el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien insistió en que la Semana Santa es "una de las grandes referencias en el ámbito turístico" para la comunidad y reconoció la existencia de "una especie de incertidumbre todavía sobre el tiempo que va a hacer y esto está condicionando las reservas".

Un día después de su audiencia con el Papa en El Vaticano y durante una mañana de Viernes de Dolores en la que aprovechó para visitar en Málaga las cofradías del Cautivo y Fusionadas, Moreno se mostró optimista. Y, en esta dirección, recordó la existencia de previsiones de Turismo Andaluz que arrojan "cifras de ocupación que serán muy parecidas a las del año pasado, que fue una Semana Santa muy buena". Todo ello, según matizó, "pese a que este año se celebra en marzo y no en abril, porque cuando se celebra en abril siempre hay un repunte de reservas".

"Capitales como Málaga o Sevilla, cuyas salidas procesionales son muy apreciadas en el ámbito nacional e internacional, van a estar por encima del 80 por ciento de ocupación en los días festivos: Málaga estará en torno al 83 por ciento y en Sevilla será en torno al 81 por ciento", expuso Moreno.

En alusión a la incertidumbre sobre el tiempo, el presidente de la Junta aseveró que "se espera que se incrementen a última hora" las previsiones de lluvias "pero también pueden decir que van a mejorar porque hay un porcentaje de lluvias en esos días de un 40% y con lo cual es previsible que muchos de esos días no haya lluvia". "Y esto está condicionando las reservas porque se hacen en función del tiempo; esta mañana yo he hablado para que me den una previsión lo más cercana posible pero es técnicamente imposible adivinar lo que puede pasar", añadió Moreno.

Orgullo de ser cofrade

Asimismo, el presidente de la Junta defendió que, "aunque algunos piensan que la Semana Santa no va con ellos", la Semana Santa es "muchas cosas". "Es fervor religioso, esa es su esencia, pero también es cultura, mucha cultura, significa tradiciones y también es turismo, es actividad turística y por tanto también es actividad económica, progreso y bienestar para muchos ciudadanos", enfatizó.

Al final de su intervención, Moreno invocó la petición del pregonero de la Semana Santa de Málaga, Augusto Pansard, para que "reivindiquemos nuestro orgullo de ser cofrades". "Yo lo hago todos los días y siempre alguno me crítica, aunque tiene su derecho a hacerlo porque tenemos que ser tolerantes y respetar a quienes piensan diferente a nosotros", añadió.