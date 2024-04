Menopausia, sofocos, climaterio: que hablar en el Parlamento andaluz de 'esto' no sea tabú

La última vez que se habló de menopausia en el pleno del Parlamento se escucharon risas desde la bancada de Vox.

Fue en el marco del 8M de 2023, durante una pregunta formulada por la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, a la consejera Catalina García para conocer los planes del sistema público de salud a la hora de atender a las mujeres en un estadio de su vida cuyos síntomas, de manera generalizada, siguen siendo tabú en público.

"Tengo 51 años, la regla me va y me viene cuando le da la gana y a veces me entran los típicos calores, como si un interruptor se enciende y te entran 50 grados de temperatura del tirón. Si te sacas un abanico en invierno a muchos les da la risa, como a muchos aquí en este momento”, confesó desde su escaño Mora.

En la cámara autonómica, Vox y Adelante son vecinos de escaño. Y las risas procedían, sobre todo, de los diputados que Mora tenía al lado. En masculino. Las diputadas de la bancada del partido de ultraderecha, como se ve en los vídeos de la sesión, agacharon la cabeza o ignoraron la escena, mientras el resto de la cámara (como es habitual en la mayoría de preguntas) seguía a lo suyo.

La anécdota sirvió para ilustrar los tics que se arrastran socialmente.

Pudor, incomodidad y bromas

La situación define qué ocurre cuando en público se habla de menopausia: es incómodo, da pudor, invita a la broma, se habla por lo bajini y se mira con condescendencia a la mujer que pronuncia la palabra que la define por su edad y fertilidad. Hablar de sofocos es tabú.

Desde el punto de vista de la atención sanitaria, es un período de la vida de las mujeres apenas contemplado en las políticas públicas que sin embargo, poco a poco, se abren paso en los parlamentos de toda Europa.

En esta línea se ubica la proposición de ley que a lo largo de este mes registrará en la cámara autonómica Adelante Andalucía.

La formación de izquierdas pretende, defienden sus impulsores, “atajar la irrelevancia y negatividad en tantos ámbitos que se le da a la vida de las mujeres en esta fase vital, ya sea por alcanzarla de manera natural, farmacológica o por intervención quirúrgica”.

Entre otras cosas, Adelante quiere acabar con todos esos “estereotipos negativos que se dan en esta fase vital que afecta a las mujeres, visualizar la situación específica que sobrellevan las mujeres jóvenes con climaterio”, y visibilizar los “cambios positivos de esta etapa para las mujeres”.

Adelante pide un plan integral de climaterio en Andalucía

La propuesta pone deberes a la administración, en el ámbito sanitario y más allá: en materia de salud, la iniciativa recoge un plan integral de climaterio, menopausia y posmenopausia de Andalucía que incluya un protocolo de información por parte del SAS a mujeres con más de 40 años informándoles sobre esta fase hormonal por la que atravesarán, dando información de cómo actuar y quienes serán sus referentes sanitarios y de igualdad para información y seguimiento.

Este protocolo incluye en esta propuesta de Adelante formación especializada para los sanitarios y creación de Unidades de Climaterio en cada distrito sanitario donde se pueda realizar un abordaje integral, con matronas, ginecólogas, psicólogas, unidades de suelo pélvico, fisioterapuetas, entre otros profesionales.

En materia de investigación, Adelante reclama que el Gobierno andaluz apueste por la visibilización de una etapa de la vida de la mujer apenas estudiada desde el punto de vista clínico aunque acarree mil y un tópicos: “Pretendemos acabar con la desinformación entre las propias mujeres que les llevan a no pedir ayuda porque o no reconocen lo qué les pasa o bien normalizan que deben soportar el sufrimiento en los casos de afectación intensa de los síntomas”.

Formación y una mirada al ámbito laboral

En material de igualdad y educación, la propuesta de Adelante es un abordaje a través de planes de formación y sensibilización.

Y en el ámbito laboral, se está trabajando también para que las empresas tengan más sensibilidad con el climaterio igual que ocurre con otras enfermedades, como recientemente se ha legislado sobre las bajas por dolor menstrual incapacitante, donde España se ha convertido en el primer país del ámbito europeo en legislar sobre este asunto.

Es un aspecto que, poco a poco, entra en el debate desde todas las instancias, incluido el euroepo: ya en mayo de 2022, la eurodiputada socialista Lina Gálvez preguntó a la Comisión Europea sobre las acciones previstas para prevenir y combatir mejor la discriminación contra las trabajadoras en edad de la menopausia.

Para la eurodiputada sevillana, "limitar la menopausia a las esferas médica y privada y no abordarla como una cuestión del ámbito laboral da lugar cada vez más a una protección insuficiente de las trabajadoras y a la salida prematura de las mujeres del mercado laboral, lo que aumenta el riesgo de dependencia económica, pobreza y exclusión social de las mujeres, contribuye a la pérdida de conocimientos, competencias y experiencia de las mujeres, y conduce a grandes pérdidas económicas".

La menopausia implica múltiples cambios físicos, relacionales, pero también anímicos. / FREEPIK

El 25% de las mujeres con menopausia ha acudido a su centro de salud

Según los datos que maneja Adelante, “el 25% de las mujeres que tiene la menopausia en algún momento han tenido que acudir al sistema sanitario público”. Pero “sólo un 2 de ese 25% está recibiendo un tratamiento hormonal sustitutivo para equilibrar los niveles de estrógenos”.