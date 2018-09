Amenazan con retirar a sus hijos de las nuevas prefabricadas de Rincón

Los padres y madres de unos 250 alumnos que durante este curso recibirán sus clases en las aulas prefabricadas que se han instalado en la parcela donde se construye el nuevo IES Torre de Benagalbón, en el término municipal de Rincón de la Victoria, mostraron este martes su indignación por el estado en que se encuentran las instalaciones portátiles y la cercanía de grúas y diversos elementos que podrían poner en peligro la integridad de docentes y de escolares.

Además, aunque a primera hora de la mañana se personaron en el recinto las autoridades educativas provinciales para verificar «el perfecto estado» de las aulas prefabricadas, los padres volvieron por la tarde «para certificar que se estaban instalando nuevos baños y las máquinas de aire acondicionado que se tenían que haber puesto en los días previos al inicio del curso».

Con estas deficiencias, la presidenta del AMPA, Lydia Montes, reconoció que muchos progenitores no van a llevar a sus hijos hasta que se den las condiciones de seguridad necesarias para el correcto funcionamiento de las clases. «Estamos muy indignados por la situación que llevan pasando nuestros hijos desde hace muchos años, no solamente ahora. No nos respetan ni a nosotros y mucho menos a nuestros hijos. Consideramos que no hay derecho que Rincón de la Victoria lleve 15 años con problemas de educación y con casetas prefabricadas de chapa», agregó.

La Junta de Andalucía reconoció por su parte que los trabajos para acondicionar los módulos se han estado ejecutando hasta el último momento, pero que este martes «ya estaba todo listo para el normal desarrollo de las clases», indicaron a este periódico fuentes de la Delegación de Educación.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Rincón amenazó el lunes con la apertura de un expediente de infracción a la Junta de Andalucía por considerar técnicos municipales que la administración autonómica había permitido la entrada de los alumnos en las nuevas aulas, este lunes, «sin que las mismas estuviesen acondicionadas debidamente». Al respecto, Educación insiste en que no se ha cometido infracción alguna.

También se ha pronunciado respecto a este asunto el parlamentario malagueño de Ciudadanos Carlos Hernández White, que ha confirmado que la situación de las prefabricadas en el centro educativo rinconero será debatida en el Parlamento andaluz. «Somos conscientes desde hace semanas de las reclamaciones que madres y padres han trasladado a la portavoz de nuestro partido en el Ayuntamiento, Elena Aguilar, y hemos cursado la pregunta sobre estas obras y los barracones a la consejera de Educación» .

De momento, los progenitores volverán a movilizarse hoy ante las prefabricadas junto a sus hijos.