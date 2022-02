Más de 1.500 familias axárquicas con viviendas en el campo siguen en un «auténtico limbo jurídico». El documento de más de 300 páginas que recoge la normativa autonómica recién aprobada por la Junta de Andalucía, bajo el nombre de Lista, no resuelve una situación contra la que luchan desde hace unos 12 años. En este tiempo, muchos de los afectados han batallado bajo el paraguas de la asociación de residentes Save Our Homes in Axarquía (SOHA), «pero sólo le hemos resuelto el problema a los que construyeron sin ninguna licencia en suelo no urbanizable».

Relacionadas La Junta somete a información pública el borrador del reglamento de la Lista