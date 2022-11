"“Trabajaremos para que Rincón de la Victoria deje de ser una ciudad dormitorio y pase a ser una ciudad para vivir y trabajar". Así de claro lo ha dicho esta mañana la candidata de Ciudadanos al municipio rinconero en las próximas elecciones municipales, Ana Belén Palomo, que se ha presentado ante sus vecinos acompañada por el coordinador provincial del partido y diputado nacional, Guillermo Díaz.

Palomo, que ha apuntado algunas de las líneas de lo que será su programa, ha denunciado el "olvido" que sufre Rincón, al igual que el resto de la comarca de Axarquía, en materia de infraestructuras e inversiones. "Queremos que Rincón esté en el mapa turístico y cultural de la provincia", ha asegurado la candidata a la alcaldía del municipio en los próximos comicios.

Palomo ha destacado que Ciudadanos peleará por la efectividad de la administración pública y la gestión del dinero público "de manera eficiente", al tiempo que ha denunciado la aprobación en el municipio de un Plan para el Deporte que es "un copia y pega" de otro presentado en el municipio de El Ejido.

"No es de recibo que se paguen casi 18.000 euros de dinero público por un plagio", ha dicho la candidata, que ha reclamado al alcalde de Rincón Francisco Salado, "que esté más pendiente del municipio, porque prefiere la visibilidad de la Diputación de Málaga". En este sentido, el diputado nacional Guillermo Díaz ha destacado que acciones como estas demuestran que "la clase política está perdiendo la toma de tierra", y ha asegurado que un copia y pega de un plan supondría el despido en una empresa privada. Díaz ha añadido que no puede ser que gente como el alcalde, que jamás han hecho una entrevista de trabajo o han tenido problemas económicos o han hecho algo distinto que no sea la política, quieran representar a una ciudadanía que no conocen".

Díaz ha destacado de Palomo su trabajo al margen de la política. "Ningún otro candidato en Rincón interrumpe hoy su trabajo para hacer una actividad política y luego se incorpora al trabajo", ha dicho, y ha añadido que los candidatos de Cs, como Ana Belén Palomo "saben caer y levantarse, representan a la ciudadanía, saben lo que es pagar la luz, la gasolina, trabajar y cuidar de sus hijos al mismo tiempo, administrar una economía familiar sin perder la toma de tierra". Tanto Palomo como Díaz han destacado el trabajo realizado por las dos concejalas del grupo de Ciudadanos en Rincón en la Victoria en este mandato.

Propuestas

Entre las propuestas que llevará la formación liberal en las próximas elecciones municipales figura la mejora de la conexión de Rincón con Málaga capital y con el aeropuerto, ya que la actual autovía se encuentra cada vez más saturada con un tráfico que aumenta de forma exponencial en hora punta.

En materia de turismo, Ciudadanos se propone impulsar la promoción de atractivos turísticos como la Cueva del Tesoro y la Cueva de la Victoria o los Túneles de la Cala del Moral. También Palomo ha denunciado el abandono de algunas urbanizaciones como Parque Victoria, que sigue sin las infraestructuras prometidas o con problemas de movilidad.