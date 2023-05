Los agricultores y ganaderos miran al cielo en busca de la anhelada lluvia y el presidente de ASAJA Málaga analiza la situación actual del maltrecho campo malagueño en la jornada previa a la celebración en Antequera de su Asamblea General, que tendrá como invitada a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

Un año más ASAJA Málaga celebra su Asamblea General, en torno a la festividad del patrón de la Agricultura. Tal y como está la situación en la actualidad, ¿tiene el sector motivos de celebración?

Ninguno para celebrar, pero muchos por los que luchar. Nuestro sector atraviesa una crisis sin precedentes en la que los profesionales agrarios están viendo como suben constantemente los costes de producción mientras que sus productos tienen menos precio, y aunque suban, no lo hacen lo suficiente para cubrirlos. Es algo insostenible y que viene a demostrar que, herramientas que nos vendieron para mejorar la vida de todos, como la Ley de Cadena Alimentaria, no sirve, no se está aplicando, y ni siquiera su aplicación tendría resultados positivos. Es nuestro deber denunciarlo ahora y siempre que sea necesario. Al igual que la falta de infraestructuras hidráulicas: ahora todo el mundo se acuerda, pero desde ASAJA Málaga venimos denunciándolo e insistiendo en su importancia desde hace muchos años, con la intención de que no llegara la situación actual y nos pillase desprevenidos. Pero ha vuelto a ocurrir y así estamos.

¿Cuál es la situación actual del sector agrario en la provincia de Málaga?

La situación que vive el sector agrario en la actualidad es realmente dramática. No nos gustaría que, de tanto repetirlo, se pierda el sentido real de estas palabras. La situación es así, mires desde el ángulo que mires. El año pasado denunciábamos la subida desorbitada de precios de costes de producción. En la actualidad esta situación se sigue dando. A ello le sumamos la falta de lluvias que venimos sufriendo en este año 2023. Podríamos decir que llevamos en ‘verano pluviométrico’ desde el pasado mes de enero y nuestro sector depende directamente del cielo. Por otro lado, la reforma laboral aprobada el año pasado también vino a dificultar más aún la situación: nuestro sector es muy estacional y hay cosas que son insostenibles durante todo el año. Esa reforma sigue sin dar solución a la formación de nuestro tejido laboral e, incluso, puede llegar a romper la paz social que actualmente vivimos en el sector agrario de nuestra provincia, saliendo incluso muchos trabajadores afectados. Está todo estrechamente relacionado. Los agricultores y ganaderos están asfixiados y eso se nota en sus trabajos en el día a día, bien con la agricultura o con la ganadería.

¿Cuáles serían los más afectados por la falta de agua?

Esta campaña está siendo muy dura. Hay cultivos perdidos totalmente, como el cereal de secano, en toda la provincia, con un índice de pérdida del 90%. En cereal de riego hay poca superficie que se esté llegando a regar con normalidad. Además, con la caída de precios, los agricultores están optando por destinar el agua que tienen a hortícolas. Las siembras de primavera no se han llegado a hacer, y quienes las han hecho han ido viendo cómo se han ido secando poco a poco. Para el olivar de secano no se espera cosecha, mientras que el de riego está teniendo un cuaje bajo. El almendro solo ha cuajado en la zona norte. Para el castaño aún es pronto, hay que ver la evolución. La viña acusará la falta de agua en que los racimos no se llegarán a llenar, mientras que en los cítricos no se espera mala cosecha a pesar de las heladas del pasado febrero porque la dotación de riego se ha reducido sólo en un 25%. En el tropical la situación es crítica, al igual que en los hortícolas en los que las campañas de ajo, patata temprana y cebolla temprana van a terminar con problemas y hay cultivos para los que no hay garantías a partir de esta fecha. La ganadería extensiva, ante la falta de pastos, también está sufriendo muchísimo teniendo que acudir a henos de baja calidad y tres veces más caros que el año pasado y graves problemas de abastecimiento de agua.

Hablando de ganadería, en los últimos días hemos visto cómo los ganaderos vacunos de leche están tirando leche a modo de protesta.

Están sufriendo muchas presiones por parte de la industria. Quieren rebajarles de forma unilateral 9 céntimos el precio de la leche, como si la situación hubiera revertido, y eso es algo inaceptable e insostenible. Es una pena ver cómo se tira la leche, pero es la única solución que le queda a un ganadero: o acepta la rebaja, o no le retiran la leche. ¿Dónde está eso que se denomina Ley de la Cadena Alimentaria?

ASAJA es una asociación agraria que se caracteriza por ser especialmente reivindicativa.

No hemos dejado de salir a la calle y no dejaremos de hacerlo. Pero hay que decir que el trabajo reivindicativo no es solo ese. Cada día nuestros técnicos palpan cuáles son las carencias más acuciantes y no escatimamos en reunirnos en los despachos para reivindicar y buscar soluciones con las personas que realmente pueden conducirnos a un cambio real. Se legisla demasiado desde despachos, alejados de la realidad y sin contar con el sector, y ahí estamos nosotros para poner algo de cordura en este asunto.

¿Cuáles son las grandes peticiones que hace ASAJA?

La falta de infraestructuras de mejora y abastecimiento hídrico es nuestro eterno caballo de batalla. La sequía nos pilló de nuevo sin los deberes hechos y sin la asignatura del abastecimiento del regadío resuelta. No nos cansamos de repetir que necesitamos una apuesta más decidida y ambiciosa para llevar a cabo las infraestructuras necesarias para garantizar el futuro y desarrollo de nuestra actividad. Es de extrema necesidad que se facilite aporte de agua para el ganado, que se establezcan ayudas para poder comprar paja y heno para la ganadería. Que se establezcan sistemas de desalación en los terciarios de las depuradoras para que el agua (ya que no les llega en condiciones) finalmente pueda ser apta para ser aprovechada. Por otro lado, la nueva PAC, con muchos más requisitos, obligaciones y descensos económicos para los agricultores y ganaderos, solo trae más incertidumbre al futuro inmediato y en vez de ayudarnos a trabajar para garantizar nuestra soberanía alimentaria, nos obliga a dejar de producir y depender de terceros países. Hay que cambiarla mostrando nuestro peso en Europa.

Además de toda esta función reivindicativa, ASAJA Málaga ofrece un amplio abanico de servicios a los socios.

La principal función de ASAJA es la reivindicativa pero, además, estamos trabajando en dar servicios a todos los socios. Nuestra intención es facilitar la carga burocrática al agricultor. Por ello estamos reforzando los departamentos fiscal, laboral, jurídico, técnico… la cuestión es asesorar a los agricultores y ganaderos en todo lo que puedan necesitar y que se dediquen a producir sin la presión de la burocracia que les agobia.