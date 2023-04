El vídeo viral de dos nazarenos de la Hermandad de los Estudiantes "peleando" en una la procesión de Lunes Santo de la Semana Santa en Málaga ha levantado ampollas. Aunque algunos usuarios de la red social, incluida la persona que graba el vídeo, se han reído de la situación e incluso los han calificado como "los mejores nazarenos que verás" otras muchas personas han criticado la "falta de respeto" hacia el resto de personas que participaban en la ceremonia y al trono al que acompañaban.

La Semana Santa de Málaga comprende un conjunto de actos y procesiones que destacan por la sobriedad y el respeto, además del clamor y fervor popular que movilizan. Que los actos religiosos de la Semana Santa son algo con lo que no se juega en la provincia andaluza es algo de lo que ha podido dar buena cuenta el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, a quien increparon este Martes Santo en la Tribuna de los Pobres: "Os habéis cargado la Semana Santa de Málaga".

Polémica por el vídeo de dos personas "jugando" en plena procesión

El vídeo, que acumula 885.000 visualizaciones y más de 61.000 me gustas en TikTok en menos de un día ha suscitado una profunda crítica sobre el comportamiento de los nazarenos: "Creo que de vez en cuando debería recordarse cuál es la verdadera finalidad de una estación penitenciaria" o "Me da la sensación de que no saben qué están haciendo una estación penitenciaria y eso conlleva saber estar". Incluso hay quien ha insinuado que deberían enviar el vídeo a la hermandad.

Pero, entre quienes han resaltado el comportamiento jocoso y poco apropiado a la solemnidad de la celebración están quienes justifican que pasan muchas horas procesionando o que los nazarenos filmados pueden ser niños pequeños: "Hay, perdón, es que tendrían que estar como estatuas, se nos olvida que son solo niños andando porque a los padres les gusta verlos de nazarenos.

En el vídeo, se puede ver cómo los dos protagonistas del contrario llegando incluso a pedir a otros penitentes que les presten su cirio para encender el fuego de nuevo. La grabación, que dura un minuto, es testigo de cómo los dos nazarenos "juegan" o "se divierten" como si estuvieran peleándose entre las risas del usuario que graba el vídeo.