Los autores del Carnaval de Málaga, los que en definitiva hacen y promueven la fiesta, quieren participar de su organización y saber cuánto y dónde van los ingresos que gestiona la Fundación Ciudadana. Tras mantener una reunión este martes, han anunciado su intención de no participar en el COAC ni en ninguno de los actos que se vayan a celebrar en 2023. En realidad, llevan años exigiendo mayor claridad en el patronato, del que dicen desconocer exactamente sus miembros y cuya gestión consideran opaca y sin transparencia en cuanto a la administración de los recursos, tanto procedentes de fondos públicos como privados.

Las agrupaciones carnavaleras de Málaga lamentan que el presidente, Rafael Acejo, no haya cumplido su compromiso de abrir el patronato al ingreso de nuevos integrantes, que puedan convertirse en miembros de pleno derecho. En un comunicado, además, denuncian "que los miembros no son elegidos de manera democrática", sino a través de un modelo "caduco" después de 20 años. "Todas las decisiones importantes como fechas de celebración, recintos y demás eventos se fijan de manera unilateral, sin ningún consenso de los participantes".

También critican que falta una hoja de ruta consensuada para hacer crecer la fiesta y fomentar la cantera en el ámbito escolar y universitario. Los autores denuncian además que la Fundación carece de un plan de comunicación profesionalizado, lamentan que la asistencia de público al concurso tanto en el teatro de la ESAD como en el Cervantes se esté viendo mermada de manera progresiva y no comprenden la falta de propuestas o actividades alternativas al Sábado de Carnaval o durante los días laborables de la Semana Blanca.

Aseguran que no se trata de una rebelión en contra de Acejo, ni de nadie en concreto, por eso no les basta que el presidente pueda dimitir. Pero sí exigen una renovación del patronato con representantes de las distintas agrupaciones (comparsas, murgas, cuartetos, agrupaciones juveniles e infantiles, directores, diosas y dioses, drags, grupos e incluso aficionados), y que estos, además de voz y voto, "tengan pleno derecho, interviniendo de manera activa en la gestión del proyecto integral de los carnavales venideros, así como en el presupuesto anual de gastos e ingresos". También exigen acceder a los documentos, actas, cuentas y cualquier disposición legal de la Fundación.

Los autores sostienen que se trata de una decisión irrevocable. Piden la constitución de una mesa negociadora para llegar a un acuerdo y alcanzar sus pretensiones.

En todo caso, según aclaran en la nota, "nuestra decisión de no participar en los actos organizados por la Fundación, en caso de la no aceptación de nuestras peticiones, no implicaría que no vayamos a preparar agrupaciones para el Carnaval de 2023 en distintos formatos para participar, ya sea en teatro o en la calle. Garantizamos a la ciudad de Málaga y a los aficionados que haremos Carnaval el próximo año".

También informan de que en los próximos días solicitarán una reunión con la concejala de Fiestas del Ayuntamiento, Teresa Porras.

Este motín ha puesto cara al malestar de los grupos con el patronato y con su presidente desde hace años. El enfrentamiento es severo por todas las partes y era un secreto a voces. Rafael Acejo, que este Carnaval 2022 apenas ha tenido presencia en ninguna de las actividades programadas por enfermedad, únicamente para la entrega de premios en la final del COAC en el Cervantes en la madrugada del sábado 26 de febrero, antes de eliminar su cuenta en la red social Twitter escribió: "Enterrado el boquerón, es el momento de poner en valor el trabajo descomunal, a pesar de la poca empatía de algunos actores de la fiesta. Me siento orgulloso del equipo de la Fundación del Carnaval de Málaga, que por nada lo arriesgan y dan todo". También se quejó de las "piedras" encontradas en el camino. "El Carnaval ha vuelto a estar a la altura a pesar de algunos que solo son 'concurseros", criticó.