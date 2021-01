El Ayuntamiento de Mijas ha diseñado un dispositivo especial de control de medidas preventivas frente a la expansión del Covid-19 que estará operativo durante el próximo fin de semana.

«Desde que se produjo el cierre perimetral de nuestra ciudad y de otras de nuestro entorno por el aumento de la tasa de incidencia acumulada de casos por encima de los 500 casos, estamos realizando un seguimiento muy exhaustivo para frenar la expansión de la pandemia en nuestra localidad y evitar llegar a la cifra de 1.000 contagios que supondría el cierre de toda actividad no esencial», explicó ayer el alcalde de Mijas, Josele González.

El regidor añadió que la localidad tiene una incidencia de 688 por 100.000 habitantes, la cifra más alta desde que se decretara el estado de alarma como consecuencia del Covid el pasado mes de marzo. «Por eso, hemos decidido poner en marcha medidas adicionales para frenar el incremento de casos mediante un mayor control del cumplimiento de las medidas preventivas recogidas en la normativa actual».

El Ayuntamiento pide máxima colaboración a los ciudadanos. Los miembros del dispositivo vigilarán sobre todo las zonas donde se vienen detectando incumplimientos de la normativa. «Vamos a incidir en el uso de la mascarilla, que no se supere el número máximo de personas que pueden reunirse y que no puede ser mayor a cuatro en caso de no ser convivientes», dijo González.

De esta manera, zonas como la Senda Litoral, los parques municipales, los accesos a los senderos de la Sierra de Mijas o de espacios de recreo como el parque El Esparragal o Los Olivos, contarán con una mayor vigilancia para velar por la salud y seguridad de los vecinos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Mijas informa que las barbacoas situadas en estos espacios estarán precintadas, quedando prohibido su uso, hasta nuevo aviso, y recuerdan que el municipio cuenta asimismo con las zonas de juego infantiles precintadas por encontrarse el término municipal en nivel 4 de alerta según lo previsto en las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía.