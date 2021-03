El alcalde de Mijas, Josele González, la concejala de Igualdad y Diversidad, Natalia Martínez, y la edil del equipo de gobierno, Mari Carmen González, han entregado los reconocimientos Mijas en Femenino a través del cual distinguen cada año la trayectoria de mujeres del municipio.

"Bajo el lema ‘Empodérate’, animamos a las niñas de nuestro municipio a ser lo que ellas quieran ser para que, dentro de sus posibilidades, puedan cumplir su sueño. Para nosotros, la igualdad no solo será una bandera, sino una obligación", señaló el alcalde.

Estos premios reconocen la labor de mujeres que han destacado en el ámbito empresarial, social, académico, periodístico o deportivo como son la escritora Juana Torrijos, la nadadora Laura Rodríguez, la doctora en Estudios Disciplinares de Género y Políticas de Igualdad, Mónica Otaola, la periodista Nuria Luque y la empresa Mijas Natural.

"Sus perfiles son inspiradores para otras mujeres y son dignas de que la gente las conozca y de que rindamos homenaje a esa labor que tan bien hacen", señaló la edil de Igualdad Natalia Martínez, que apuntó que "nos hubiese gustado celebrar estos reconocimientos con una gala en el Teatro Las Lagunas como hemos hecho otros años, pero las circunstancias sanitarias actuales no nos lo han permitido".

Por su parte, la edil Mari Carmen González añadió que van a seguir trabajando "para que todas las personas tengamos las mismas oportunidades. Es importante que destaquemos en una fecha como esta el trabajo y el esfuerzo de nuestras madres y abuelas que nos fueron abriendo el camino. Esta generación tiene las cosas más fáciles que ellas lo tuvieron pero aún queda mucho por recorrer y en esa línea seguiremos trabajando".

Juana Torrijos

Ha participado en varias antologías colectivas de la Costa del Sol. Ganadora del 1º premio nacional de relatos sobre violencia de género ciudad de Tomelloso, su ciudad natal, y 1º premio de relatos sobre igualdad de género de CCOO Andalucía. "Es muy importante que les eduquemos en igualdad desde pequeños porque estamos haciéndoles madurar en ese ámbito, no tenemos que esperar a que crezcan para que lo entiendan, y los cuentos son una buena herramienta para ello", aseguró la escritora.

Laura Rodríguez

Comenzó a nadar a los cuatro años en la Escuela Municipal de Natación de Mijas con la simple intención de aprender y hacer algo de deporte. Pronto sus monitores le ofrecieron la posibilidad de formar parte del club obtuvo buenos resultados, sobre todo, en el estilo de braza. Desde entonces ha venido cosechando magníficos resultados a nivel local, provincial, regional y también nacional.

Desde la temporada 2019-2020 forma parte del grupo de nadadores que a diario entrenan en las instalaciones de Inacua Málaga bajo las órdenes del entrenador nacional Xavier Casademont, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva (CETD) de la Federación Andaluza de Natación.

Ha sido campeona de Andalucía y de España en 100 y 200 braza, ha defendido los colores de la Selección Andaluza de Natación y ha participado en concentraciones con la Selección Española de Natación Junior. "Laura está recogiendo ahora la recompensa de todo lo que ha ido sembrando en estos años, la verdad es que le gusta tanto que no le pesa y compagina bien el deporte con los estudios. Es un trabajo constante, diario y de mucha disciplina", declaró Remedios Sánchez, madre de Laura.

Mónica Otaola

Ha participado en varios proyectos de investigación sobre discapacidad como El Observatorio Estatal de la Discapacidad, la evaluación para España de la Estrategia Europea de Discapacidad, un estudio sociológico sobre la situación social de las mujeres con síndrome de Down en España y un estudio sobre las mujeres con discapacidad en la provincia de Segovia.

Su tesis doctoral se centró en el Síndrome de Down y destaca por su importante trabajo en la igualdad de género y las mujeres con discapacidad. "Es emocionante que haga este trabajo en un tema que está tan silenciado, los abusos sexuales a estas mujeres. La discriminación que sufren es un asunto que hay que poner ya sobre la mesa porque son personas más vulnerables que el resto de mujeres", declaró Lázara Barranquero, madre de Mónica.

Mijas Natural

Esta empresa está creada por mujeres muy implicadas en proyectos solidarios como la micropigmentación de la areola gratuita a mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama. Además hacen una gran labor de promoción de Mijas como destino turístico. "Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad y de cercanía, porque al final lo que la gente busca no solo es el resultado final, sino que el sentimiento que se lleva sea bueno", afirmó Raquel Ortiz, coordinadora de la empresa.

Nuria Luque

Periodista de Mijas Comunicación. Impulsa y trabaja desde su programa de radio Juntos y Revueltos, la igualdad de género y el feminismo.

Además, de las premiadas por el Día Internacional de la Mujer, la alumna de tercero de Secundaria del IES Sierra de Mijas, María Rodríguez, ha recibido este reconocimiento al ganar el concurso Microrrelatos por la Igualdad, una iniciativa puesta en marcha también por el área de Igualdad y Diversidad para conmemorar el 8M por su texto ‘Alas doradas’.

"Me he inspirado en todas las mujeres con útero o sin útero (trans) que sufren violencia machista cada día o que están en sus casas y no pueden salir de ellas y lo están pasando mal", indicó la ganadora, que recibió este galardón en su centro de estudios de manos del alcalde de Mijas y la concejala de Igualdad.