El centro de cultura contemporánea de la Diputación, La Térmica, dentro de su programa de actividades en la provincia, ha inaugurado este sábado 30 de octubre a las 11.00 horas la exposición 'Brigitte Bardot. Mito y clichés en Málaga ' en el espacio expositivo del Ayuntamiento de Torremolinos, (Plaza Blas Infante 1). Tras mostrarse en La Térmica desde el 19 de febrero al 6 de junio de este año, comienza su itinerancia por la provincia haciendo su primera parada en Torremolinos.

Así lo han dado a conocer la vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga, Margarita del Cid, junto al alcalde de Torremolinos, José Ortiz; la concejala de Turismo Aída Blanes y el comisario de la exposición, José Luis Cabrera. La muestra se podrá visitar de lunes a sábado de 9.00 a 13.00 horas.

La exposición está compuesta por más de 50 fotografías sobre el rodaje en la Costa del Sol de la película 'Los joyeros del claro de luna', dirigida por Roger Vardim en 1957 protagonizada por el mito francés. Son instantáneas que recuperan la memoria histórica de la provincia malagueña. Muestran paisajes aún virginales y también los tópicos, los clichés, que los creadores extranjeros buscaban de una España romántica y pasional.

Brigitte Bardot, auténtico icono mediático y sexual del momento, se convierte en arquetipo de libertad y modernidad frente a lo tradicional y atávico, un contraste que también acontecía con la propia Costa del Sol.

El rodaje de la película tuvo lugar en el verano de 1957 en varias localizaciones malagueñas como Mijas, Torremolinos –un Saint-Tropez español, en palabras de la propia Bardot–, Alhaurín el Grande, Álora, El Chorro y el Desfiladero de los Gaitanes, la finca El Retiro de Churriana, el hotel Miramar en Málaga, y también en la provincia de Almería.

La exposición, comisariada por el escritor e investigador José Luis Cabrera, forma parte de una colección de cuatrocientos contactos fotográficos adquiridos recientemente por La Térmica para incorporarse al patrimonio de la Diputación Provincial. Un material que pertenecía al coleccionista francés Alain Gomet, experto en cinematografía y del que se desconoce la autoría.

Con motivo del hallazgo de esta colección, Brigitte Bardot, desde su casa de La Madrague, ha rememorado el rodaje: "Me encantó rodar aquella película en la Costa del Sol, nunca lo olvidaré. Vivía en una casita que se llamaba Las Algas, en una playa desierta. Un lugar que no disponía de ningún confort, pero que era un paraíso salvaje. Conocí lo mejor y lo peor de la España de aquella época. Era a la vez auténtica y magnífica, es la España que llevo en mi corazón. Fue allí, en aquellos días, donde aprendí a tocar la guitarra y donde me enseñaron a bailar flamenco."

La película

En 1957, Roger Vadim rodó en la provincia de Málaga su largometraje "Les bijoutiers du clair de lune", producción franco-italiana inspirada en la novela homónima de Albert Vidalie. La película fue estrenada al año siguiente, aunque no en España por impedimento de la censura, siendo editada recientemente con el nombre de "Los joyeros del claro de luna".

El reparto fue encabezado por la estrella internacional del momento, Brigitte Bardot, acompañada por grandes actores como Stephen Boyd –que interpretó posteriormente al personaje de Messala en la película Ben-Hur–, Alida Valli y los españoles Fernando Rey, José Nieto y Maruchi Fresno. En el guión, junto a Jacques Rémy, intervino otro habitual de la Costa del Sol, Pieter Viertel, esposo de la actriz Deborah Kerr.

El largometraje presenta una España sensual, atrasada y violenta, que desgrana todos los tópicos –flamencos, aristócratas, toreros, truhanes– de forma exagerada, pero quizás no tan lejana de la realidad rural en aquel tiempo. Los únicos signos de modernidad filmados son un espectacular automóvil rojo Ford Fairlane de 1957, una enorme publicidad pop de Coca-Cola en un bar rural, y por supuesto la propia Brigitte.

Brigitte Bardot es la figura central de esta exposición. La película Los joyeros del claro de luna fue dirigida por el que aún era su marido, Roger Vadim, y producida por Raoul Lévy. Los mismos que, un año antes, en 1956, había llevado a Bardot al estrellato con la película Y Dios creó a la mujer.

José Luis Cabrera es genealogista e investigador, autor/coautor de diversos libros: El valor de una ilustrada, María Rosa de Gálvez; Málaga y la Nueva Ola y La Fundación de Escuelas y Banco Agrícola de Macharaviaya y de numerosos artículos de investigación. Ha comisariado diversas exposiciones, entre ellas varias para la Diputación Provincial de Málaga: llustradores del Pop; Hijos de Torremolinos y Brenan Íntimos(s). Es autor, junto a Lutz Petry, de la web Torremolinos Chic.