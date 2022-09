Benahavís necesita un colegio. Así lo reclaman los padres de cientos de niños que acuden cada día al CEIP Daidín, el único centro educativo del municipio.

Conocido por sus lujosas urbanizaciones y por ser el municipio más caro de España, Benahavís está rodeada de mansiones, pero el centro del pueblo carece de lo más básico: un colegio.

De hecho, solo hay uno en todo el municipio: "Lleva abierto desde 1993", asegura Ana Bermúdez, portavoz de una de las plataformas de padres y madres que están llevando a cabo esta denuncia. Bermúdez estudió en este centro y ahora lo hacen sus hijos.

El principal problema que destaca es su aforo: "Este colegio se construyó para 150 alumnos como máximo y ahora hay más de 650; porque no paran de llegar inscripciones nuevas. Tenemos un colegio en condiciones precarias", afirma.

En este colegio se estudia desde infantil hasta 2 de la ESO. La llegada de nuevos alumnos exige más espacio, por lo que "las aulas de música, biblioteca y gimnasio se han ido quitado para convertirlo en aulas", lo que ha derivado en que el centro "ahora carezca de todo".

Por ello, se han instalado 10 aulas prefabricadas en el patio de los colegios. Una solución que no satisface las reclamaciones de los padres: "Les quita espacio en el patio, ahora solo tienen un cachito de patio. En el recreo comen en el aula y salen solo 15 minutos", cuenta.

Además, al no contar con un patio los alumnos no pueden hacer ejercicios de Educación Física. La falta de espacio supone que el colegio no sea seguro y haya "un nulo plan de evacuación en caso de emergencia".

"Tienes la cara más cara de España y la renta per cápita más alta, pero no hay terreno para un colegio. Menos campos de golf y más centros educativos", sentencia Bermúdez.

Por ello, se manifestarán frente al centro educativo a partir de las 14:30 horas: "No nos van a callar".

Respuesta de la Junta

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, Miguel Briones, visitó esta semana Benahavís para mantener una reunión con el alcalde de la localidad, José Antonio Mena, con el fin de abordar la mejora de la infraestructura educativa del municipio. Y se comprometieron conjuntamente a firmar un convenio para construir un nuevo colegio y un nuevo instituto

Un acuerdo de Ana Bermúdez disiente: "No hay nada. Es todo de palabra, no hay terreno", asegura.