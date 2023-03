El Ayuntamiento de Mijas ha comenzado la instalación de nuevo equipamiento en las playas de Mijas con una inversión de 300.000 euros del Plan de Inversiones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. "Estamos poniendo a punto las playas para la temporada alta con la instalación de nuevos módulos de salvamento y socorrismo, aseo, torres, duchas y fuentes, a lo largo de toda la costa", según ha explicado el primer teniente alcalde y concejal de Turismo, José Carlos Martín.

Las nuevas casetas no sólo cuentan con materiales más resistentes y sostenibles, sino que tienen un diseño más moderno, dándole un significado más marítimo, con dibujos en tonos blancos y azules. "Este va a ser el nuevo formato de equipamiento que vamos a implantar en nuestras playas, poco a poco, en función de nuestras posibilidades" ha explicado el edil.

Los equipos de playas están instalando el nuevo mobiliario, utilizando maquinaria extra de Servicios Operativos. Al mismo tiempo, se están efectuando aportes de arena en determinados puntos de la costa mijeña, para que todo esté preparado para el mes de abril y el comienzo de la Semana Santa.

"Los últimos temporales nos han respetado algo más que el año anterior, y no se han registrado daños importantes -ha explicado el edil de Turismo. De hecho, la senda litoral no ha resultado afectada". El equipo de gobierno espera que este mes de marzo no se registren grandes temporales y que todo el trabajo que están realizando ahora luzca la primera semana de abril, con la llegada de un mayor número de visitantes.