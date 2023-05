Una mujer de 28 años ha sido asesinada esta mañana en Torremolinos y la Policía Nacional busca como presunto autor a su actual pareja, un ciudadano italiano de unos 45 años con antecedentes de violencia de género con parejas anteriores. Paula, española y madre de dos hijos de los que había perdido la custodia, murió como consecuencia de las heridas por arma blanca que el agresor le ha provocado con un cuchillo. El crimen se ha producido en La Carihuela.

Según fuentes cercanas al caso, el trabajador de un negocio próximo a la vivienda en la que han ocurrido los hechos, en la calle San Ginés, escuchó gritos sobre las 11.50 horas y subió para ver si todo iba bien. Habló con la pareja de la víctima, no se quedó tranquilo con las explicaciones que le dio y avisó a las autoridades. La Policía Nacional acudió rápidamente al lugar y los agentes, que no obtuvieron respuesta tras llamar a la puerta, se vieron obligados a tirarla abajo. El presunto agresor ya había huido y los sanitarios que también se habían desplazado hasta el lugar sólo pudieron confirmar la muerte de Paula.

Ya con la investigación en marcha, los agentes han comprobado que el sospechoso tiene antecedentes en Viogén por malos tratos dos parejas anteriores. La víctima también figuraba en el sistema, pero no por esta relación, sino por otra anterior. De la misma forma, entre ellos no constan denuncias de maltrato, por lo que no había orden de alejamiento. Si se confirma el asesinato machista, la joven de Torremolinos se convertirá en la 18ª víctima por violencia de género en lo que llevamos de año, la cuarta en lo que va de mayo y 1.202 desde 2003, año en el que comenzaron las estadísticas.

⚠️ Estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer de 28 años en la provincia de Málaga.



🔴 De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 18 en 2023 y a 1.202 desde 2003.#NiUnaMenos #NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) 17 de mayo de 2023

El Ayuntamiento decreta luto oficial en la ciudad

Tras conocer el terrible asesinato, otra víctima que se sumará a la larga lista de mujeres asesinadas por la violencia machista, el Ayuntamiento de Torremolinos ha decretado 24 horas de luto oficial de la Corporación municipal, que mañana acogerá una concentración de repulsa y un minuto de silencio a las puertas del Consistorio a las 12.00 horas. El luto comenzará este miércoles a las 13.30 horas y concluirá a la misma hora del jueves, 18 de mayo; un periodo en el que las banderas de las instituciones municipales ondearán a media asta.