Todos los días, sobre todo en la época de verano, decenas de personas se preguntan por qué sigue cerrado el parque de atracciones Tivoli World, el primer parque de atracciones de la Costa del Sol, que abrió sus puertas a principios de los años 70 y por el que han pasado varias generaciones de malagueños y miles de turistas llegados de todos los puntos de España y del extranjero.

Levantado por la familia Olsen, oriunda de Dinamarca, donde existe un mítico parque de atracciones del mismo nombre, Tivoli World fue víctima de la mala gestión empresarial, tras su venta al empresario Rafael Gómez Sánchez 'Sandokán', hasta caer en manos del grupo inmobiliario Tremón, su actual propietario, que no tiene ningún tipo de interés en reabrirlo y al que solo le interesan los terrenos, dejando en la estacada a todos sus trabajadores.

50 años después, nadie ha contado la historia de uno de los iconos de la Costa del Sol en imágenes. Por eso, la productora malagueña AliquinDOC, se ha lanzado al reto de elaborar un documental sobre los 50 años del parque de atracciones Tivoli World, con la participación de Canal Sur. Para ello, la productora pide la colaboración de todos los ciudadanos que quieran colaborar enviando sus vídeos familiares para elaborar el documental.

"Tivoli no solo es un parque de atracciones sino un escenario por el que han pasado grandes artistas, grandes folclóricas, como Isabel Pantoja o Rocío Jurado, en unos tiempos en los que no se permitía grabar las actuaciones y otras, como Diana Navarro, que han triunfado después", explica a La Opinión de Málaga el director del documental Sergio Rodrigo. "Este es un documental sobre la historia de Tivoli, una historia que todavía no se ha contado en imágenes y cuya memoria reside en los vídeos que miles de malagueños tienen guardados en un rincón de sus casas", añade Rodrigo.

Digitalización

"Le pedimos a todos esos malagueños que nos envíen sus grabaciones y gracias a la colaboración del Centro de la Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga se digitalizará el material audiovisual familiar que aparecerá en el documental y que posteriormente está disponible para la investigación universitaria. Nos pueden enviar cintas de super8, cintas de miniDV o archivos mp4", afirma Sergio Rodrigo.

"Nosotros nos encargamos de digitalizarlo y seleccionarlo. La Universidad de Málaga se quedará una copia digitalizada para un fondo histórico de investigación, y nosotros le regalaremos otra junto con el original a todo aquel que nos envíe sus imágenes para que pueda conservarlas", explica el director del documental Sergio Rodrigo.

La productora ha habilitado el correo electrónico tivoli@aliquindoc.com y cuenta en Instagram @aliquiDOC para todas las personas interesadas en ofrecer sus imágenes. "Nosotros nos pondremos en contacto con ellos para que nos lo puedan enviar o nos acercamos a su domicilio para recogerlo y devolvérselo posteriormente", explica Sergio Rodrigo.

Un total de diez personas de la productora malagueña Entrefronteras participan en las labores de producción y postproducción del documental sobre Tivoli World, para lo que han creado una nueva productora, AliquinDOC, que se encargará de este proyecto.

Imágenes

"Buscamos imágenes de diversión en las atracciones, de los espectáculos musicales, de anécdotas, pero también de los restaurantes. Tivoli era un parque en el que podías disfrutar de diferentes cocinas, como el restaurante chino que había junto al barco pirata o tomarte una pizza. Pero es que Tivoli te daba la oportunidad de llevarte tu propio bocadillo y comértelo allí. En ese sentido era un parque muy accesible", explica Sergio Rodrigo.

Y es que Tivoli era la gran apuesta de muchas familias que no podían permitirse pagar las atracciones de la feria. "Tus padres te decían: ¿Qué prefieres montarte en tres atracciones de la feria o pasar un día entero en Tivoli? Y gracias al Supertivolino, muchas familias preferían pasar un día entero en Tivoli", recuerda el director del documental.

El director quiere tener el documental listo para principios del próximo año 2024. Los derechos de antena le corresponden a Canal Sur, que participa en el proyecto, pero el sueño del equipo de AliquinDOC es estrenarlo en el Festival de cine de Málaga.

La organización del festival les pide una primera prueba a principios de noviembre para participar en el certamen. Por ello, el equipo de Aliquindoc se ha conjurado y ha cancelado todas sus vacaciones para hacer todo lo posible para llegar a tiempo. La idea es contar 50 años de historia de Tivoli en 52 minutos. "No tendría sentido estrenarlo en Sevilla o en otro lugar de Andalucía o de España. Sería un sueño estrenarlo en el Festival de Málaga", afirma Sergio Rodrigo. Así sea.