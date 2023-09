Selwo Marina da la bienvenida a un nuevo integrante, una cría de pingüino rey -Aptenodytes patagonicus-, el noveno que nace en el zoo de Benalmádena desde que naciese el primero en 2008.

El jefe de conservación de Selwo Marina, Craig Allum, ha explicado que, aunque nació a finales de agosto, se desconoce aún su sexo ya que tiene un progenitores "muy protectores". Esto puede ser debido a que al nacer "era de muy pequeñas dimensiones", ha apuntado el experto, quien ha anunciado que en el pingüinario podría haber pronto nuevos habitantes.

Los pingüinos rey son una de las subespecies que habitan el zoo de Benalmádena, y de las que más alegrías suele dar en lo que a nacimientos se refiere. El año pasado también tuvo lugar otro nacimiento, en este caso del bebé de Noel y Totoro, quien lleva ya meses completamente integrado en la comunidad de pingüinos del parque, han explicado desde Selwo Marina en un comunicado.

Y es que los pequeños --que se caracterizan por estar cubiertos de un plumón marrón no impermeable-- no alcanzan la independencia hasta pasados 12 ó 16 meses de su nacimiento. Los pingüinos (familia Spheniscidae, orden Sphenisciformes) son un grupo de aves marinas, no voladoras, que se distribuyen únicamente en el hemisferio sur.

Un dato curioso es que, aunque las imágenes del oso polar con los pingüinos sean tan icónicas, desde el parque han detallado que en realidad esto nunca podría ocurrir: los osos polares viven en el Ártico (hemisferio norte), mientras que los pingüinos habitan en el hemisferio sur.

Aunque han encontrado algunos vagabundos solitarios de Aptenodytes patagonicus tan al norte como Brasil y Sudáfrica y tan al sur como la costa antártica, la mayoría de las colonias se encuentran principalmente en las islas que rodean la Antártida. Algunos miembros no reproductores han fijado su residencia en el sur de Chile y el sur de Argentina.

Por el momento, tras su inclusión en la colección zoológica de Selwo Marina, aparecen como la única colonia criadora de esta especie aquí en Andalucía. Su estatus, dentro de la Red List de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es preocupación menor.

La 'escuela infantil' de Selwo Aventura

La 'vuelta al cole' en Selwo Marina y Selwo Aventura se completa con los nacimientos que, a lo largo de este 2023, han ido teniendo lugar en el segundo centro. En este caso, el zoológico localizado en Estepona puede decirse que tiene "la 'escuela infantil' más que completa este año".

Así lo ha manifestado su jefe de Conservación, Eloy Serrano, quien ha notificado los últimos nacimientos en el parque, dentro de los grupos de ñus de cola blanca (Connochaetes gnou), lémures --un macho y una hembra, concretamente, de Lemur catta--, así como de turacos verdes (Tauraco persa), Eland del Cabo (Taurotragus oryx), un macho y una hembra de antílope acuático (Kobus ellipsiprymnus) e impalas (Aepyceros melampus).

De este modo, pequeños y mayores que visiten Selwo Marina y Selwo Aventura contarán con un nuevo incentivo en su experiencia en los zoos: jugar a ver a los alevines de cada manada.