El secretario de organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez, en la sesión plenaria extraordinaria celebrada ayer, manifestó ayer que el concejal Juan Carlos Maldonado -que el pasado 2 de noviembre propició la moción de censura que le valió la alcaldía a Ana Mata (PP) en detrimento del socialista Josele González- tiene la consideración de concejal no adscrito.

En contra del informe de la asesoría jurídica presentado por la alcaldesa -que sostiene que Maldonado sigue siendo edil de Por Mi Pueblo y no tiene consideración de no adscrito- el grupo municipal socialista, y sus exsocios de gobierno (Cs) solicitaron por escrito un nuevo informe al secretario del pleno que aclarase la condición de Maldonado, que habría tramitado en junio pasado su condición de no adscrito tras desavenencias con el partido por el que se presentó a las últimas elecciones municipales (PMP).

Roy Pérez afirmó que el informe del secretario ratifica y declara a Maldonado como concejal no adscrito, «por lo que no podría ostentar delegaciones o cargo alguno de manera discrecional» en el nuevo gobierno de Mijas presidido por Ana Mata.

Pérez pidió que consten en acta las conclusiones del secretario «con el informe inicial del que se desprenden dos claras conclusiones: la primera, que Maldonado adquiere la condición de concejal no adscrito con el escrito de Por Mi Pueblo de fecha de 16 de junio de 2023 debiendo tomar razón al pleno del Ayuntamiento de Mijas; y segundo, que dicha condición se mantiene durante la vigencia del mandato y se atiene a las consecuencias previstas en la sentencia del Tribunal Supremo del 26 de octubre y 16 de diciembre de 2020, que prohíbe ocupar cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde, cargos por delegación del alcalde o cualquier otro cargo político con carácter discrecional».

El PSOE aclara que esa es la postura del secretario general, del habilitado nacional que debe velar por el cumplimiento de la normativa de funcionamiento del consistorio conforme a ley, y van a vigilar que así se cumpla para evitar el transfuguismo en el consistorio mijeño.