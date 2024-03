Torremolinos crea una división especial para redactar el nuevo planeamiento urbanístico

El Ayuntamiento de Torremolinos ha creado una nueva división dentro de Urbanismo encargada de redactar el nuevo planeamiento urbanístico del municipio. El Consistorio torremolinense se rige actualmente por el Plan General de Ordenación Urbana de 1996 después de que el pasado mes de enero el Tribunal Supremo tumbase definitivamente el PGOU aprobado en 2020, por la falta de un informe de evaluación ambiental.

Ya en noviembre de 2021, cuanto el TSJA falló inicialmente en contra del PGOU de Torremolinos, el Ayuntamiento creó un grupo de trabajo conjunto con la Junta de Andalucía para sacar adelante las nuevas figuras urbanísticas: el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan de Ordenación Urbana (POU), conforme a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que se aprobó justo después de la sentencia del Alto Tribunal andaluz.

En aquel momento, los técnicos de ambas administraciones trabajaron sobre dos posibles escenarios: que el Supremo aceptara el recurso contra la sentencia del TSJA o que hubiera que redactar un plan completamente nuevo.

Nuevo equipo de trabajo

Una vez conocida la sentencia del Supremo, que no admitía el recurso del Consistorio, el Ayuntamiento de Torremolinos ha creado un nuevo grupo de trabajo 100% municipal, para redactar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan de Ordenación Urbana (POU), que sustituirán al vigente PGOU de Torremolinos.

Torremolinos ha creado una nueva oficina de planeamiento urbanístico. / l.o.

La alcaldesa del municipio, Margarita del Cid, ha visitado hoy la nueva Oficina Municipal de Planeamiento, ‘Planea Torremolinos’, compuesto por dos arquitectos técnicos más un delineante y una asesora jurídica de Urbanismo, cuyas dependencias se encuentran en el Palacio de Congresos de Torremolinos.

Los técnicos municipales trabajan contrarreloj en la redacción de los nuevos documentos municipales de planeamiento que posteriormente necesitarán de los informes favorables de la Junta de Andalucía. Estos documentos contendrán las herramientas para desarrollar un nuevo modelo de ciudad, basado en la regeneración urbana mediante la rehabilitación de edificios y la renovación de los tejidos urbanos existentes, para asegurar una adecuada calidad de vida y el acceso a una vivienda digna y adecuada.

Participación

Los técnicos de la Oficina Municipal de Planeamiento de Torremolinos ya han mantenido distintas reuniones con las delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento y de Medio Ambiente, para agilizar los trámites y comprobar que esta vez no habrá defectos de forma como los que provocaron la anulación del PGOU anterior.

Aunque el equipo de gobierno prefiere no dar fechas para no crear expectativas en asuntos que no son exclusivamente de su competencia, ya se han puesto en marcha los trabajos necesarios para iniciar las consultas ciudadanas sobre el PGOM y el POU, de las que el Consistorio informará próximamente.