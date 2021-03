El espectáculo dirigido por Sílvia Munt, una obra inspirada en el clásico ‘Eva al desnudo’ de Joseph L. Mankiewicz, se representará a lo largo de esta semana en el Teatro del Soho CaixaBank, con Ana Belén como principal protagonista. La producción, a partir de la adaptación del dramaturgo Pau Miró, muestra un texto con una versión libre y divertida donde dos actrices de generaciones distintas deben interpretar a un mismo personaje.

Los cinco personajes, Ana Belén, Ana Goya, Manel Morón, Mel Salvatierra y Javier Albalá, utilizan el teatro para hablar de la vida y la vida para hablar del teatro. Se entregan a esa profesión con tanta intensidad y devoción que a menudo pierden la capacidad de reírse de sí mismos. “Son cinco personajes que inspiran el aroma de la película, pero que luego van libremente. Se crea una especie de juego de espejos donde se formulan preguntas como quiénes somos, cómo nos ven, cómo queremos que nos vean…”, describe Sílvia Munt.

Ana Belén no dudó en protagonizar el papel que le ofrecieron al releer el guion un par de veces. En este escenario de la obra donde la actriz más joven lucha por conseguir la oportunidad de darse a conocer y la actriz mayor se esfuerza para que el paso de los años no la haga desaparecer de los escenarios, ella contemplaba una reflexión muy importante. “Era obvio después de leer el guion. Con un texto tan potente, inspirada en un clásico y como reflexión del papel actual de la mujer en la sociedad, no pude hacer más que aceptar el papel que me ofrecía”, confiesa.

El entendimiento entre las mujeres y entre las generaciones es una de las ideas principales de esta obra. Existe una sociedad patriarcal donde las mujeres encuentran impedimentos a la hora de alcanzar sus propósitos laborales y en ‘Eva contra Eva’ se pueden ver reflejadas a raíz de las interpretaciones de los personajes, aunque no se llega a hablar sobre este aspecto explícitamente. “Desde hace muchos años leíamos como actrices se quejaban de la invisibilidad y de los trabajos que les ofrecían. Pero claramente las cosas han cambiado, desde que la mujer entra a dirigir, a ser guionista y a estar presente en este mundo. En el pasado Festival de Cine de Málaga éramos la mitad. La mirada femenina ha entrado en el mundo de la ficción, eso es irrevocable”, describe Ana Belén.

Vuelta a los teatros

La vuelta al teatro, a ensayar y a entregarse al público les ha hecho recuperar esa esencia que no han podido mostrar muchos de los personajes de esta obra durante estos meses de confinamiento y de pandemia que continuamos viviendo. “Empezar a ensayar ‘Eva contra Eva’ y aportar todo lo que podía a mi personaje fue lo primero que hice después del confinamiento. Ha sido maravilloso”, afirma Ana Goya. Por otro lado, Ana Belén también destaca lo afortunados que se sienten por estar aquí y por ‘hacer frente a todo lo que se está viviendo’.

Para terminar, Javier Albalá ha destacado que estar en este proyecto como hombre sirve para hacer de paréntesis a esta historia. “Me sorprendió que justo un hombre, Pau Miró, hubiera llevado a texto el ancestral conflicto entre las mujeres en la obra. Es hora de que los hombres nos echemos hacia un lado y demos forma a una vida más equilibrada”, concluye.