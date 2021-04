Iba a ser uno de los platos fuertes de la Temporada Lírica del Teatro Cervantes pero se acaba de caer del cartel. Se han cancelado todas las funciones de 'El barbero de Sevilla' y el templo de la calle Ramos Marín anunciará los motivos a final de la mañana.

La web 'Beckmesser' se puso en contacto con algunos de los cantantes de la ópera, que no salen de su asombro. Al parecer, siempre según su versión, el gerente del Cervantes, Juan Antonio Vigar, interrumpió ayer los ensayos para anunciar que la jornada de trabajo quedaba suspendida: se aplazan las funciones por los nuevos requisitos anticovid de la Junta de Andalucía, que reducen a 150 el aforo de las funciones. y que imposibilitan, por tanto, un espectáculo como una ópera.

"No nos han dado nada por escrito. Simplemente se nos ha comunicado verbalmente la suspensión”, aseguran los cantantes de 'El barbero de Sevilla'. Desde la dirección del teatro azul se les ha comunicado que cada caso se estudiará individualmente a la hora de valorar los pagos por el tiempo de ensayos.

'El barbero de Sevilla' iba a estrenarse el próximo 30 de abril (con una segunda representación el 2 de mayo). En el cartel, los cantantes Juan de Dios Mateos, Fabio Capitanucci, Clara Mouriz, Javier Franco, Javier Castañeda, Josep-Ramón Olivé, Mónica Campaña y Alberto Jaenal. De momento, aún se pueden comprar entradas.porque "no se estaban cumpliendo las normas”. “No sabemos mucho más. Nos hemos quedado bastante sorprendidos porque no se nos han dado ni motivos ni razones. No nos han dado nada por escrito. Simplemente se nos ha comunicado verbalmente la suspensión”, aseguran desconcertados.

Desde la dirección del teatro se les ha comunicado a los cantantes que cada caso se estudiará individualmente a la hora de valorar los pagos por el tiempo de ensayos. “En ningún caso podíamos esperarnos esto. No sabemos qué hacer, para dónde tirar ni lo que va a pasar con las funciones”, dicen los solistas.

'El barbero de Sevilla' iba a estrenarse el próximo 30 de abril (con una segunda representación el 2 de mayo). En el cartel, los cantantes Juan de Dios Mateos, Fabio Capitanucci, Clara Mouriz, Javier Franco, Javier Castañeda, Josep-Ramón Olivé, Mónica Campaña y Alberto Jaenal. De momento, aún se pueden comprar entradas.