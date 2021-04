Mientras disfruta del número 1 en las listas de ventas con su 'El juego del alma', el escritor malagueño Javier Castillo acaba de anunciar que Netflix ha comprado los derechos para adaptar a la televisión su anterior libro, 'La chica de nieve'. Recordemos que está en preparación la serie para la pequeña pantalla de 'El día que se perdió la cordura' y 'El día que se perdió el amor', a cargo de DeAPlaneta, The MediaPro Studio y Globomedia se encargarán de la serie de televisión de los dos primeros libros del de Mijas, que ya lleva más de un millón de ejemplares de sus cinco volúmenes.

"Emociona demasiado saber que Miren Triggs, mi personaje más especial, viajará a más de 190 países de la mano de un equipo de ensueño, que ya la ha abrazado con la ilusión y el cariño que se merece", ha escrito Castillo, que ha confesado: "¡Estoy en una nube difícil de explicar! Cada vez que pienso en todo lo que viene y en lo que significa se me eriza la piel, se me coge un nudo en la garganta y me tiembla el corazón".

Como es habitual, el escritor atribuye el éxito también a sus lectores: "Esto no lo he conseguido yo, de verdad, lo hemos logrado juntos. Y quiero que sepáis que todo lo que venga será un sueño cumplido".

Mientras tanto, Javier Castillo sigue supervisando todo el proceso para llevar a la televisión el díptico con el que empezó a romper el mercado editorial: "Tendré la inmensa suerte de trabajar con ellos en la adaptación, y desde ya os digo que es un proceso tan apasionante y energizante que ya tengo ganas de que veáis el resultado. Merecerá la pena, os lo aseguro", comentó hace un año. Aún no hay fecha para su estreno ni se han ofrecido detalles sobre el casting.

Y además saborea las mieles del éxito, una vez más, con 'El juego del alma', un nuevo thriller inquietante sobre la fe y el engaño protagonizado por la periodista Miren Triggs que reinará mañana el Día del Libro, como lleva semanas haciéndolo.