Gisela Hidalgo tiene tan solo 17 años y cumple en agosto los 18, número que da título a su segundo disco, que se lanzará en los próximos meses. La joven artista aún no tiene fecha de estreno, aunque el pasado 7 de mayo sacó a la luz el primer single del álbum, que nos adelanta el nuevo toque de frescura que el disco poseerá respecto a su anterior álbum, Mi paz.

Con más de 140.000 seguidores en Instagram y superando con su primera canción, No, los dos millones de streamings en Spotify, la joven artista va enfilada para convertirse en toda una sensación musical. La historia de Gisela con la música empieza cuando esta tenía solo ocho años. Tras sufrir acoso escolar a esa temprana edad, la malagueña se aferró con todas sus fuerzas a la que hoy es su profesión: la música. «La música fue la única que estuvo ahí, me salvó la vida. Yo sentía que le debía muchísimo, hasta el punto de cambiar el rumbo de mi vida para dedicarme a ella», cuenta emocionada recordando sus inicios.

El pasado 7 de mayo, la artista malagueña lanzó Así nos queremos, el primer single de 18, su próximo álbum. En menos de una semana ha alcanzado las 270.000 visualizaciones en YouTube con una gran acogida por parte del público. «Para mi la recompensa más grande es ésta, que después de tanto trabajo, la canción haya tenido esta acogida», comenta Gisela. El nuevo álbum estará lleno de novedades. Si en Mi Paz encontramos una mezcla de rock, pop e influencias de soul, en 18 habrá nuevos ritmos aunque sin perder la esencia de Gisela Hidalgo. «Escucharéis ritmos más fresquitos, una novedad, un cambio que yo quería marcar. Este año cumplo 18 años y he querido que ese cambio se note en el disco y creo que el público también va a ser consciente de esto», señala la cantante.

La producción del nuevo disco ha estado a cargo de Fernando Caro. Además, cuenta con la participación de grandes músicos como Vicky Luna, componente del grupo Las Niñas; David López, baterista de Pablo Alborán o Jesús Chávez, teclista y director musical de El Arrebato. «Me siento muy afortunada de decir que han estado conmigo en este proceso. Son grandes profesionales y estoy muy satisfecha con el resultado», afirma la malagueña. Aparte de este gran elenco musical en el disco también estarán presentes la compositora jerezana Belén Moreno, quien ha compuesto el primer single del disco; Maikel de la Riva, vocalista de El Hombre Gancho, y María Cambas, la madrina musical de Gisela, que ha compuesto canciones junto a ella para el álbum. «Yo me estreno como compositora y María Cambas me acompaña en el disco de una manera muy especial porque hemos compuesto las dos algunas canciones», nos ha adelantado la cantante malagueña.

Concierto

El próximo 18 de junio Gisela Hidalgo ofrecerá un concierto acústico en la tienda Fnac de Málaga, recital íntimo con el que la jovencísima malagueña volverá a su sitio natural, los escenario. Y es que tras casi 8 meses, la cantante podrá volver a unas tablas, en su tierra y lo hará acompañada únicamente de su voz y su piano. «Voy con los brazos y el corazón abierto, con la máxima ilusión y muchísimas ganas de volver a estar ahí arriba y hacer lo que tanto me llena porque esa es mi forma de vida», confiesa la artista.

Recordemos que su primer disco se estrenó en plena cuarentena, en abril de 2020 y aunque fue un momento complicado para lanzar un álbum, la cantante cuenta que decidió sacarlo adelante aunque se queda con la espinita de no haberlo podido presentar ante su público. «Decidí sacarlo porque sentía que la música no tenía que parar. Sí que me hubiese gustado hacer una presentación de manera presencial, ese ha sido el obstáculo más notorio que encontré al sacar el disco», afirma Gisela.

El Covid-19 truncó los planes de Gisela como los de otros tantos cantantes de todo el mundo y los conciertos programados tuvieron que ser cancelados por la situación sanitaria. «Hasta hace poquito no teníamos nada claro lo que iba a pasar con los conciertos, pero ahora parece ser que se está abriendo la luz y el 18 de junio nos encontraremos en Fnac de Málaga y estamos muy contentos por volver a empezar lo que hace un año y medio se quedó parado», comenta la malagueña. Ahora, con la situación más controlada Gisela tiene la oportunidad de maravillar al público de su tierra y volver a hacer lo que más le llena: estar encima de un escenario y compartir su gran talento.