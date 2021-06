Se le considera el padre de la escultura de hierro y, en feliz expresión propia, el primer hombre que supo «dibujar en el aire». Julio González (Barcelona, 1876; Arcueil, 1942), sin embargo, sigue ocupando un discreto espacio en la historia del arte contemporáneo, pese a contribuir decisivamente en sus avances técnicos y expresivos. De ahí la importancia y pertinencia de la nueva exposición temporal del Centre Pompidou Málaga, inaugurada hace unos días pero presentada hoy a los medios de comunicación; un stock de más de medio centenar de piezas artísticas (33 dibujos y 18 esculturas), desde sus primeras obras parisinas hasta los hierros forjados que ocuparon gran parte de su producción artística en la década de 1930 y sus últimos autorretratos, que abarcan la relevancia de uno de los creadores que más y mejor forjó la vanguardia.

Difícil, por no decir imposible resulta imaginar la obra de Eduardo Chillida, Jean Tinguely o Richard Tuttle sin las aportaciones revolucionarias de Julio González. Pero su vida y su obra fueron mucho más que eso, y la temporal del Pompidou supone reivindicar las aportaciones de un creador tan genial e influyente como Miró y Dalí pero relativamente infravalorado. Procedente de una familia de herreros, González adquirió un dominio único a la hora de ensamblar las piezas. Una destreza que dio pie a una fértil colaboración con Pablo Ruiz Picasso, con el que coincidió en París y al que le unió una gran amistad. Pero a diferencia de su compañero de exilio, su obra no fue reconocida hasta 30 años después de su muerte. Influyó en ello su discreción, su propia timidez y el hecho de que primero apostó por sus dotes pictóricas: las críticas de la época no fueron demasiado favorables para las obras del joven González: «En sus lienzos surge la imagen de un hombre tímido y sensible, ansioso por convertirse en artista, pero sin saber cómo hacerlo. González parece haber estado plagado de cierta vacilación y escepticismo que lo acompañaría durante muchos años», resumió la historiadora del arte Josephine Withers. Sólo en su quinta década de vida encontró la confianza en sus posibilidades artísticas y la madurez expresiva.

El Centre Pompidou Málaga plantea en su muestra recién abierta al público un viaje por la fértil trayectoria de un pionero, un paseo por sus principales etapas creativas, a través de sus claves y sus hitos: los desnudos clasicistas y retratos figurativos en cobre de las primeras décadas del siglo XX, los relieves tallados y las primeras esculturas en hierro forjado y soldado, los dibujos en el espacio que ensayó a partir de su colaboración con Pablo Ruiz Picasso entre 1928 y 1932, sus últimos autorretratos... Ytodo ello, salpimentado con piezas a modo de making of: los dibujos y bocetos preparatorios, que permiten valorar el proceso técnico y la diversidad de esculturas metálicas lineales, porque la genialidad, muchas veces, se puede explicar.

Hablamos, por tanto, de una temporal que es, fundamentalmente, una operación de reivindicación justa y necesaria. «Esta exposición demuestra que Julio González no sólo estuvo a la sombra de Picasso. González inventa toda una serie de formas oníricas y metamórficas que salen de la escultura, ya que el artista era también un gran dibujante»,aseveró ayer Brigitte Leal, directora adjunta del Pompidou parisino, la casa matriz, y comisaria de la muestra. Es, por tanto, la sugerente invitación a entrar en el universo de un creador que supo depurar las formas y el peso para llegar a la abstracción, dialogando con el vacío y el volumen, obsesionado con plasmar la inseparabilidad del «cuerpo y el espíritu».