Mulher Oceano

Dirección: Djin Sganzerla

Intérpretes: DJin Sganzerla, Stenio Garcia, Lucélia Santos, Rafael Zulu, Jandir Ferrari

Ya lo he comentado alguna vez, pero dado que los directores siguen en sus trece me veo obligado a repetirlo: ¿por qué en el cine todos los protagonistas en momentos de zozobra íntima viajan a Tokio, Berlín, Nueva York y megaciudades del estilo para encontrar la salida de sus laberintos emocionales? ¿Por qué no a Soria? ¿Y qué pasa con, no sé, Almería? Bien, pues dentro de este fastidioso subgénero de confusos en metrópolis molonas 'Mulher Oceano' ocupa, sin duda, el top. Créanme: es la pijada definitiva.

Hay que tener muy poca vergüenza para hacer una película como ésta, pero Djin Sganzerla ha demostrado estar a la altura. Desde luego, hacía tiempo que no sentía el sonrojo que me produjo ver la autoimportancia con la que esta mujer me lanzaba sus reflexiones sobre la creación literaria ("Publicar es como morir; escribir es como vivir"), sus planos de olas, sus poemas cinematográficos (ojo a hallazgos tan sorprendentes como "El mar nos precede en todo / Es como si las respuestas a las preguntas estuvieran ahí / no vigilamos al mar, / él es quien nos vigila"), sus planos de olas, sus escenas con aspiraciones etnográficas, sus planos de olas, su invención de las secuencias cogoteras intelectuales, sus cámaras lentas al sumergirse, sus planos de olas...

Vamos, que la directora, protagonista y guionista cree valer para todo, así, a lo loco. Supongo que ella verá otra intención en su trabajo pero 'Mulher Oceano' no es más que un canto a sí misma, con la profundidad de su ombligo o, siguiendo su entramado metafórico, con la hondura del agua de una piscina que ella cree que es un mar infinito. Vamos acabando, que se hace tarde... Djin: usted a lo suyo, que tampoco soy quien para sacarla de sus ensoñaciones. Comité de selección: son ustedes unos cachondos mentales. El Festival: quien soporte, no por obligaciones profesionales, la hora y cuarenta minutos de esta película debería recibir una Biznaga de las de oro.