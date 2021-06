No es nada habitual que un formato de televisión cumpla 1.000 programas, pero es que no hay nada habitual en Llegó la Hora (101tv). El magacín de información y entretenimiento del canal local sigue al pie del cañón practicando el autoasumido deber de poner «un poco de buen rollo, guasa y risa en tiempos donde está todo tan regular, tirando a mal», en palabras de Roberto López, presentador del programa.

Le preguntamos a López si 1.000 programas es mucha mochila. «La mochila es hacer el próximo programa. Somos muy de partido a partido, como dice El Cholo Simeone. Cada programa es un 8.000 y mañana tendremos que hacerlo mejor, si cabe, que el programa anterior. ¿Sabe? No hay tiempo para pensar en los 1.000 programas, las 2.000 horas de tele en directo, las casi 15.000 personas que han pasado por el Llegó… Se trata de un hito y una anécdota pero mola, ¿eh? Con todo, mochila es no tener la posibilidad de hacer tu trabajo. Eso sí que es una mochila dura».

Roberto tiene también muy claro por qué no le llega la hora a Llegó la hora: «Somos un programa de verdad, no hay postureo ni distancia. Hacemos lo que nos gusta como nos sale y con la mayor profesionalidad, honestidad y buen rollo que sabemos. Nos divertimos y si nos divertimos nosotros, quizás, en casa se lo pasen bien. Le diré una cosa: Llegó la Hora es un programa en el que cualquier cosa puede pasar y, le aseguro, que suele pasar».

Entrevistas

Las entrevistas son uno de los fuertes del programa. «El otro día, un amigo cómico me decía: Si has estado en Málaga y no has sido entrevistado por Roberto López, mal», ríe con orgullo el presentador. Obviamente, le pedimos un top de entrevistados: «Me resulta complicado... Por ejemplo, no sé, cuando vino Peridis. Me gustó mucho conocer al mejor cronista de las últimas décadas en España. O Marta Robles que fue mi primera entrevista en la uni y la tuve en plató veinte años después. O JJ. Vaquero con lo que siempre me lo paso genial. En verdad, cada momento es top y casi todos para bien».

López se define como «un payaso con estudios». Y siempre lo será. Por eso, el programa que presenta tiene mucho de él: «Yo era el típico alumno que se sentaba en la última fila y, a pesar de todo, sacaba buenas notas. Ser payaso es una cosa muy seria. Estamos en una época donde no podemos perder ni un instante de comedia. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación», asegura.

Como también se obliga el equipo del programa a buscar nuevas ideas y soluciones para cada temporada. Le intentamos tirar de la lengua a Roberto pero... «Siempre tenemos varios proyectos sobre la mesa, algunos muy interesantes, pero lo que más ilusión me hace es seguir haciendo el Llegó la Hora de 101tv la temporada que viene, porque, lo adelanto, seguimos. Sólo acabamos de cumplir los 1.000 primeros programas en la tele y nos queda mucho por hacer. Así que no se vayan todavía, ¡aún hay más!».

El artículo como«salida de emergencia»

Y como no para, Roberto López también escribe su columna Control C + Control V los sábados en La Opinión de Málaga. «Estos artículos son una salida de emergencia. Es el momento de la semana en el que paro, pienso, repienso… De alguna manera, me ordeno y me sirve de gimnasio intelectual. Escribir es una de las cosas que más me entretienen y, sospecho, que me hacen mejor persona». ¿También alcanzará con esta colaboración la columna número 1.000, como con Llegó la Hora? «1.000, 10.000, un millón columnas… No pienso dejar de escribir», promete el comunicador.