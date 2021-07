Ni rastro de Málaga en los Premios Max. Los galardones teatrales, que celebraron su pasada edición en el Teatro Cervantes de la Costa del Sol, no cuenta con finalistas boquerones en su vigésimo cuarta convocatoria. Se ha notado que muchos creadores de aquí se retiraron a sus cuarteles pandémicos pero es que, además, nombres como La Phármaco, que suele 'colarse', no ha conseguido hacerlo con su Toná, por ejemplo. La anterior cita tampoco reconoció demasiado talento malagueño: sólo el A Chorus Line con el que Antonio Banderas inauguró su Teatro del Soho Caixabank nos representó entonces con una distinción (que finalmente no ganó).

La obra El bar que se tragó a todos los españoles de Alfredo Sanzol parte como favorita a la XXIV edición de los Premios Max con cinco nominaciones, NISE, la tragedia de Inés Castro y La Mort i la Donzella le siguen con cuatro nominaciones.

El bar que se tragó a todos los españoles, una comedia con tintes autobiográficos del director y dramaturgo Alfredo Sanzol, opta a mejor espectáculo de teatro, autoría teatral, dirección de escena, actor y diseño de espacio escénico.

El comité organizador de los Max dio a conocer este jueves en un comunicado los finalistas de las 20 categorías a concurso de los galardones que concede anualmente la Fundación SGAE y cuyo propósito es reconocer el talento de los profesionales del teatro y la danza españoles.

De los 439 espectáculos inscritos en esta edición, 191 han resultado candidatos, de los cuales 38 han llegado a la última fase, en la que 66 son finalistas.

A mejor espectáculo de teatro optan El bar que se tragó a todos los españoles de Centro Dramático Nacional (CDN-INAEM); Nise, la tragedia de Inés Castro de Nao d’amores y Prostitución de Check-in Producciones S.L. y Teatro Español - Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio S.A.

Como mejor espectáculo de danza son finalistas Around the World de Brodas Bros S.L.; La Mort i la Donzella de Institut Valencià de Cultura y Leira de Nova Galega de Danza S.L. Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban), De Nueve de Nueve Teatro (Kutsidazu Bidea Ixabel Musikala de Demode Produkzioak) y Por los ojos de Raquel Meller (Tribueñe S.L) han sido seleccionados como mejor espectáculo musical o lírico.

Mientras que a mejor espectáculo de calle compiten Glubs de Nacho Vilar Producciones S.L. y Producciones Yllana S.L.; Psike de Markeliñe y Symfeuny de Deabru Beltzak

El galardón a mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar podría ser para La chica que soñaba de Cross Border Project; Laika de Obsidiana acompañamiento de artistas y Xirriquiteula Teatre S.L. y UniKo de Teatro Paraíso S.A.L.

Cuatro son los espectáculos que optan al premio revelación: Afterglow de José Carlos Martín Contreras; Antoine de Beon Entertainment (Luan Comunicación SL); Chicas y Chicos de El Sol de York y Los Remedios de La_Compañía exlímite.

Alfredo Sanzol por El bar que se tragó a todos los españoles; Anna Maria Ricart Codina por Encara hi ha algú al bosc; Nao Albet y Marcel Borràs por Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach optan a mejor autoría teatral.

Los Premios Max se entregarán en el Teatro Arriaga de Bilbao el próximo 4 de octubre.