La reedición del libro ‘Alcazaba de Málaga’ ha sido presentada hoy en el ayuntamiento de la ciudad de la mano de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Noelia Losada, concejala de Cultura, Fanny de Carranza, autora del libro, y Mariano Vergara, fundador de la editorial Ciudad del Paraíso. La obra pone al día la publicación a la luz de los nuevos descubrimientos y transformaciones que se han producido en la última década. Además, se trata de un libro divulgativo para ayudar a la comprensión de la historia y significado del monumento, así como para servir de guía para su visita.

La autora, Fanny de Carranza, es arqueóloga y jefa de Sección de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Málaga y del conjunto Alcazaba-Gibralfaro. Durante el acto ha expresado que este libro es "como un hijo porque la Alcazaba es mi casa y en los últimos años he pasado más tiempo en ella que en la mía" . Asimismo, ha querido mostrar su agradecimiento a todos sus compañeros de trabajo, tanto a los actuales como a los predecesores: "todo lo que expreso en este libro no es sólo obra mía, sino de lo que me ha aportado el monumento y las personas que han trabajado antes que yo".

El socio fundador de la editorial Ciudad del Paraíso , Mariano Vergara, ha mostrado también su satisfacción ante tal proyecto y recordó el esfuerzo que han realizado para llegar hasta la publicación del mismo. "Editar un libro en estas circunstancias es muy complicado, pero estamos contentos porque es un libro extraordinariamente moderno", ha añadido Vergara.

De la Torre y Losada han manifestado su alegría ante este hecho y han asegurado que seguirán trabajando por la conservación y mejora de este monumento. «Los malagueños tienen que estar abiertos a conocer y amar el patrimonio de Málaga y tener este libro es una manera de ello» , ha concluido el alcalde.