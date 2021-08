Brisa Festival calienta motores para su primera edición, que comenzará el 23 de agosto y se extenderá hasta el 29 con artistas como Sidonie, Mala Rodríguez o Novedades Carminha repartidos en tres espacios de Málaga: Jardín Botánico, Castillo de Gibralfaro y Tabacalera. Con el propósito de llevar la música en directo a toda la ciudad y reactivar la cultura local, el festival presenta Brisa en tu Barrio, un ciclo que se celebrará entre el 12 y el 22 de agosto y que contará con once artistas malagueños, repartidos en otros tantos escenarios de todos los distritos municipales. La entrada a los conciertos será gratuita hasta completar el aforo permitido. El cartel de Brisa en tu Barrio lo forman las bandas Gran Premio, El Lere, Pepe Torregrosa, Revoluta, Aeroplano 21, Sr. Mirinda, Ángela Hoodoo, Pablo Fugitivo, Sorry Kini, Fauces y Delastillero. Cada uno de estos artistas ofrecerá dos conciertos dentro del ciclo en alguno de los enclaves repartidos por los once distritos malagueños: la Sede Social de la AA.VV. Toquero y el Parque San Miguel (Centro), los Baños del Carmen (Este), el Parque de la Alegría (Ciudad Jardín), la Plaza Monseñor Bocanegra (Bailén-Miraflores), el Nuevo Parque de Martiricos (Palma-Palmilla), la Plaza de Santa Teresa (Cruz de Humilladero), el Parque de Huelin (Carretera de Cádiz), la Plaza de la Inmaculada (Churriana), la calle Jacob (Campanillas), la Caseta Municipal (Puerto de la Torre) y el Parque de los Héroes del Combate (Teatinos-Universidad). Toda la información sobre los conciertos se puede encontrar en la web del festival, brisafestival.com. El ciclo nace con un espíritu solidario y colabora con tres entidades sin ánimo de lucro: Cruz Roja Málaga, Cáritas Diocesana de Málaga y Organización Social de Acción Humanitaria. Brisa cuenta en su primera edición con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Cervezas Victoria, Diputación y el Patronato de Turismo.