Recién despedido el verano llega una de las citas musicales más calientes de la agenda malagueña: la noche en la que perrearemos con Rauw Alejandro, la estrella latina más en alza del momento. El autor de 'Todo de ti' (su vídeo tiene más de 360 millones de reproducciones) comparecerá en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres el próximo 2 de octubre para demostrar por qué es el gran nombre a tener en cuenta en esto del latineo urban.

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz (nombre real del cantante) es uno de los nombres más destacados de la nueva ola del reguetón. Una generación, con nombres como Jhay Cortez o Myke Towers, que ha enfilado un camino bien amplio abierto en su día por las leyendas del género y agigantado ahora por los grandes tótems del momento.

El músico de Puerto Rico publicó en noviembre su primer álbum, Afrodisíaco, que rápidamente conquistó las listas de streaming en España y en el mundo. Sus canciones ardientes siguen sonando, pero él aviva constantemente el fuego con singles y colaboraciones. En lo que va de año ha colaborado con Selena Gómez, Luis Fonsi o Bad Gyal. Su nombre también está muy ligado al de Rosalía: por la parte musical -está presente en los créditos de 'Afrodisíaco'- y por la parte rosa -acaban de hacer oficial su relación sentimental-.

Rauw Alejandro dice buscar siempre «el equilibrio entre la picardía y el romance» en sus canciones. Todo de ti es un ejemplo claro: «Esta es mi meta, el intermedio. No te puedes ir para los dos lados. Ni para el lado explícito al 100%, ni para el lado fresita, más bueno, dulce… Hay que buscar el balance entre el romanticismo y la sensualidad», apunta. «Yo le canto a las chicas, y a las chicas no les gustan los chicos malos, pero tampoco los buenos. Hay que buscar el medio», considera. Cuentan los que lo conocen y han trabajado con él que Alejandro es un tipo positivo, muy pragmático, creyente y currante; cualidades todas ellas, desde luego, más que pertinentes para alcanzar la dominación pop mundial. Paradójicamente, la pandemia le ha ayudado, y no poco, a conseguir sus objetivos: «En la pandemia me quedé encerrado en mi casa con tres de mis colaboradores, ingenieros de sonido y productores. Hicimos un miniestudio y estuvimos grabando sin parar. Muchos artistas tienen que ir a un estudio grande, con baterías, guitarras... Nosotros no. Nos adaptamos», aseguró en una reciente entrevista con El País.

Acaba de lanzar su segundo álbum, 'Vice Versa', «un disco muy personal», dice: «Es un álbum lleno de contrastes, reflejando la montaña rusa de emociones que he experimentado a través de mi vida. Mi deseo era expresar todo eso en un disco como una manera de conectar profundamente con mis fans».