Dos nuevos murales de arte urbano se exhiben desde este viernes en las facultades de Ciencias de la Salud y Derecho. Se suman a las otras obras artísticas que desde hace dos años vienen adornando distintos centros de la Universidad de Málaga (UMA) ubicados en el campus de Teatinos.

Todas ellas forman parte del 'UMA Mural Art Project', una iniciativa artística impulsada por el Vicerrectorado de Cultura de la UMA, comisariada por el equipo de Staf Magazine y que también cuenta con la participación del Vicerrectorado de Smart-Campus. En este tercer año, el proyecto suma el apoyo de Unicaja Banco y Cervezas San Miguel como colaboradores.

Los murales han sido inaugurados este viernes en un acto al que han asistido, entre otros, el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez; Juan de Mata Sanz, gestor de Relaciones Institucionales de Unicaja Banco, e Iris de Palacio, representante de Cervezas San Miguel.

La iniciativa 'UMA Mural Art Project' comenzó su andadura en 2019. Su objetivo es que distintos artistas dejen huella en el campus y conviertan las facultades y aularios en un museo al aire libre.

Los primeros centros en recibir los murales fueron Ciencias de la Comunicación y Turismo, el Complejo de Ciencias de la Educación y Psicología, el Aulario Gerald Brenan y el Edificio I+D de la Facultad de Ciencias, con obras de artistas como Isa Nieto, Dreucol, Mur0ne o Chad Eaton Timber.

A este 'museo exterior' se suma ahora la Facultad de Ciencias de la Salud, con un mural de Tim Kerr, y la Facultad de Derecho, en la que ha participado Lidia Cao.

El rector ha resaltado la importancia de este proyecto, al recordar que los campus universitarios "no solo deben albergar docencia e investigación, sino también vida".

En el caso de Tim Kerr, rubrica sus pinturas como 'Your Name Here', buscando despertar en los demás una conciencia acerca de la necesidad de expresarse desde la individualidad, en aras de poder alcanzar cambios que repercutan en la colectividad.

En este sentido, este músico y artista visual nacido en Texas en 1956 y pionero de la escena DIY, presenta un discurso de corte político que apela al activismo, un activismo asentado en una premisa moral ya que pretende dejar constancia de que, cualquier acto que acometamos, implica una responsabilidad pues afectará a los otros. En palabras del propio Tim: 'la acción provoca una reacción'.

El mural de Derecho se divide en dos obras, una en cada pared lateral de la facultad, con dos palomas de vivos colores sobrevolando palabras evocadoras de conceptos.

Con respecto a Lidia Cao, es Técnica Superior en Ilustración por la EASD Pablo Picasso de A Coruña. Está especializada en el tratamiento de figuras y rostros, analizando minuciosamente las expresiones para conseguir decir mucho con lo mínimo.

En su obra los personajes poseen un peso primordial en la composición y las oníricas atmósferas que genera potencian la expresividad de sus rostros, que funcionan como íntimos retratos psicológicos y adquieren una velada, pero intensa dramaturgia.

Destaca su dominio del volumen a través de una línea firme y certera, su gusto por la síntesis en sus paletas de colores y su atracción por las gamas desaturadas y poco estridentes, ponderando la importancia del dibujo por encima del color.

El mural de Ciencias de la Salud muestra a una mujer de gran tamaño en la que tienen gran importancia sus manos, que evocan los cuidados de los profesionales sanitarios y de las que brotan ramas verdes, consecuencia de ese mimo con el que trabajan.