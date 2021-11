Como cada noviembre desde hace unos cuantos, la UMA dedica una semana larga al cine más bizarro y aterrador de cuantos existen con Fancine. Ayer comenzó su trigésimo primera edición, con la ciencia como hilo conductor. Hasta el 18 de noviembre se proyectarán más de 90 películas en varios lugares de Málaga a los que, como novedad, se suma el recientemente inaugurado Autocine de Málaga.

En la programación, en la que habrá «de todo y para todos», según sus organizadores. destacan Prisoners of the Ghostland, la alianza de Nicolas Cage y Sion Sono; el terror retro pero muy actual de Censor; la sorpresa oriental Medium ; el regreso del británico Ben Wheatley con In the Earth, o Silent Night, con Keira Knightley, que anoche se proyectó en la gala de inauguración presentada por Jose Corbacho. También hay que reseñar que por primera vez en su larga historia Fancine cuenta con tres cintas españolas en su Sección Oficial a Concurso: Veneciafrenia, de Álex de la Iglesia; La hija, de Manuel Martín Cuenca, y Visitante, de Alberto Evangelio. Empiezan nueve días para la imaginación, la fascinación y el despiporre.