El Cine Albéniz ha programana en su Filmoteca un ciclo de Navidad que se desarrollará del 11 al 26 de diciembre y que proyectará en horario de mañana cinco largometrajes en VOSE. Serán cinco clásicos del cine, españoles y norteamericanos, ambientados en estas fechas.

El cine como fenómeno popular ha sabido utilizar la Navidad como elemento narrativo y se pueden encontrar desde comedias agridulces, dramas redentores o fábulas de ciencia ficción.

Las proyecciones de la Filmoteca han obtenido hasta la fecha un significativo respaldo de público y concitan el interés con una programación de películas clásicas en versión original subtitulada y en formato de celuloide (35 milímetros) y DCP.

En el ciclo 'Navidad: el color del blanco y negro' se podrán ver el día 11, 'El apartamento' (The apartment, 1960), de Billy Wilder; el día 12, 'Plácido' (Plácido, 1961), de Luis García Berlanga; el 18 de diciembre 'De ilusión también se vive' (Miracle on 34th street, 1947), de George Seaton y un día después, '¡Qué bello es vivir!' (It's a wonderful life, 1946), de Frank Capra.

Cerrará este ciclo navideño el 26 de diciembre con 'Las campanas de Santa María' (Bells of St Mary*s, 1945), de Leo McCarey. Todas las proyecciones serán a las 12:00 horas en la sala 1 del Cine Albéniz.

Las entradas están disponibles en las taquillas del Cine Albéniz, Teatro Cervantes y a través de la plataforma www.unientradas.es por 4,5 euros la entrada general y cuatro euros para los socios del Club Albéniz.