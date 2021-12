Tan a gusto trabajaron y tanto le gustó el resultado (el videoclip de 'El anillo'), que Jennifer Lopez ha vuelto a contar con el realizador malagueño Santiago Salviche, esta vez para el clip de 'On my way', la canción con la que la neoyorquina calienta motores para el estreno de su nuevo filme, 'Marry me', coprotagonizado por Maluma y Owen Wilson.

«La reina. La mejor que hay. Esperé mucho para esto y ha valido cada segundo», escribió Salviche al hablar sobre la pieza audiovisual de 'On my way', que prorroga una relación de admiración mutua. Hace unos años, la también actriz buscaba un director de habla hispana para el videoclip de 'El anillo'. Así nos lo contó entonces el malagueño: «La idea que más les gustó fue la nuestra. Me dijeron: A Jennifer le gusta la idea, súbete a un avión y vete a Las Vegas. Fui a verla a Las Vegas. Me senté con ellos, con ella y con su mánager Benny Medina durante un tiempo para hablar del tema. Hablamos un ratito en Las Vegas justo antes de sus shows y todo fue muy positivo; mucho cariño por parte de ella». Y se cerró el trato. Aquí está el resultado. 'On my wa'y es una canción, dice Jennifer Lopez, que significa «mucho» para ella, «más de lo que se podría imaginar»: «Es sobre la fe y la creencia en cada paso de tu viaje». Un mensaje para el que ha confiado, una vez más, en Santiago Salviche, un malagueño que no deja de dar pasos adelante. Hace más de diez años Salviche abandonó su tierra natal, Fuengirola, para forjarse una carrera como actor. Vivió en Escocia, trabajó en una petrolífera y después, afincado ya en Los Ángeles, se dedicó al audiovisual: ha realizado videoclips para lo más granado de la constelación latina (Ricky Martin, Enrique Iglesias, J Balvin, Danna Paola) y también una serie de ficción, 'Nova Vita'. También nuestro Pablo Alborán está en su cartera de clientes: de Salviche es el clip más ambicioso del malagueño, 'Tabú', junto a Ava Max. 'Marry me' se estrenará el próximo Día de San Valentín. Se basa en la novela gráfica homónima de Bobby Crosby y en ella Lopez interpreta a una superestrella, Kat Valdez, quien se casará con su compañero estrella del pop Bastian (Maluma) al frente de una audiencia de 20 millones. Después de descubrir que la está engañando, ella toma la decisión de casarse con un padre soltero (Owen Wilson) al que ve en la audiencia de su concierto portando el cartel de Cásate conmigo (claro, el Marry me del título) de su amigo.