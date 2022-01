Joana Romero está muy feliz. La malagueña acaba de lanzar su nuevo sencillo, Espejo, una canción en la que, dice, funde sus dos grandes pasiones, la música y la psicología, porque la cantante también es psicóloga.

Con una letra que da espacio a la interpretación, «para que cada uno se lo lleve a su terreno y a su vida», Joana quiere concienciar sobre la importancia de la salud mental: «Es un asunto en el que hay que trabajar. He querido hacer la canción sobre esto para que el mensaje enseñe», explica.

Espejo habla sobre los problemas de autoestima y cómo las críticas que vertimos sobre los demás reflejan nuestras propias inseguridades. «La sociedad marca cómo nos tenemos que ver, y eso frustra. A veces hay que pararse a reflexionar sobre nuestro niño interior, sobre lo que queremos de verdad», medita.

La malagueña no es nueva en el mundo de la música, aunque sí es la primera vez que lanza un proyecto como solista forma parte del grupo La Puerta de Vilma, dedicado a hacer versiones de canciones pop. «Aunque siga con ellos, porque además son los músicos que voy a llevar a mis propios conciertos y son mis amigos, me faltaba ese punto de enseñar mis propios proyectos y expresarme con mi propio espacio», aclara con la ilusión de quien parece haber encontrado su lugar.

Bruno Valverde

Espejo cuenta con la producción de Bruno Valverde, premiado con un Grammy por La mordidita, de Ricky Martin, en 2015, y con artistas como Lola Índigo, Becky G, C. Tangana o Sebastián Yatra también en su currículum. «Contacté con él, le mandé dos maquetas y eligió Espejo. Yo pensaba que no iba a hacerme caso porque no soy conocida, pero le gustó. Una cosa increíble de este mundo es ver cómo gente que ha trabajado con figuras tan grandes es así de humilde y decide apostar por nuevos talentos».

La forma de trabajar de Bruno Valverde hizo que Joana Romero se sintiera muy cómoda desde el principio. «Hace las cosas muy bien. Primero quedamos para tomar algo y hablar del proyecto, tardamos tres días en grabar un solo tema», afirma todavía sorprendida. «Hablamos de un millón de cosas, cogimos confianza… Fue todo muy bien». Para el videoclip de la canción ha decidido trabajar con un equipo «made in Málaga», porque cree que en la ciudad hay una gran cantera de talentos. Lo grabó con Maricruz Pedregal, una directora de fotografía boquerona: «En el vídeo quería reflejar una parte más oscura, cuando nos sumergimos en las expectativas de los demás, y otra más clara, que es nuestra esencia, lo que de verdad somos», cuenta la cantante. Porque a Joana no le gusta hablar de personas tóxicas, ya que todos podemos tener ciertas actitudes dañinas alguna vez en la vida: «La gente no se levanta un día decidida a hacer daño a los demás, son cosas que pasan. Lo que sí debemos hacer es analizarnos y reflexionar sobre cómo tratamos a nuestro entorno».

Joana Romero lleva amando la música desde que era pequeña, cuando se apuntaba a cursos de baile y canto. Sus primeras influencias musicales vienen de la mano de su abuelo: «Siempre ha cantado flamenco, en todas las fiestas lo recuerdo tocando las palmas». Después vinieron las canciones de los 90, esas «grandes divas»: habla de Mónica Naranjo, las Spice Girls… «Todo eso son enormes referentes para mí».

Joana tiene planeado continuar sacando canciones en los próximos meses. «Ya tenemos todo pensado para el segundo single. Aunque algunos sean temas que escribí hace tiempo , me siguen gustando y por eso los saco», explica. En Navidad tuvo que cancelar algunos conciertos a causa de la covid, pero ya tiene actuaciones planeadas para estas semanas. «Hay fecha en pueblos de Córdoba y de Málaga, cantaré con el grupo pero mis canciones serán parte del repertorio», cuenta la cantante malagueña. Y se le nota la ilusión hasta en la forma que tiene de respirar.