Agosto empezará con fuerza en el festival Starlite Catalana Occidente. El primer día del mes será para la tercera fecha de C. Tangana, el madrileño que rompe moldes en la música. Así, esta nueva fecha viene a sumarse a las dos previamente cerradas por el artista para el Festival, convirtiéndole en el único de la XI edición en contar con triple espectáculo. Los incondicionales de C. Tangana tendrán la oportunidad de disfrutar su música los días 11 de junio, 12 de julio y 1 de agosto.

El artista, que colgó el primer sold out de su carrera musical en Starlite Catalana Occidente en 2018, regresará con energías renovadas a este escenario que sin duda está marcado para siempre en su recuerdo. Tres oportunidades únicas para disfrutar del espectáculo de una de las estrellas más aclamadas del momento por su capacidad de sorprender y romper moldes.

C. Tangana dio sus primeros pasos en la música en 2006 y tras varios nombres artísticos y maquetas, reapareció en 2011 bajo su seudónimo definitivo con el que alcanzaría el éxito mundial gracias al hit 'Mala mujer' y un doble disco de platino que le catapultó a los primeros puestos de las listas y a hacerse un hueco en el panorama musical internacional.

La diversidad de estilos adaptados en sus canciones es el sello que hace de C. Tangana un artista incatalogable que rompe moldes. Desde el rap a la bossa nova y el nuevo flamenco, el latin pop, el hip hop y el reguetón, todo cabe en el estilo de C. Tangana, quien afirma que su música va cambiando en función de las nuevas tendencias que le provocan mayor interés.

'El madrileño' es su segundo álbum de estudio, un trabajo que vio la luz en 2021 con colaboraciones de estrellas invitadas como Jorge Drexler, Andrés Calamaro, Ed Maverick, Kiko Veneno, Gipsy Kings o Eliades Ochoa, entre otros, y que superó los 5 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

Una cita con la música del momento. Una oportunidad por partida triple que tendrá lugar en el escenario Auditorio de Starlite Catalana Occidente, los próximos 11 de junio, 12 de julio y 1 de agosto de 2022.

La nueva fecha de C. Tangana viene a sumarse al cartel de estrellas de Starlite Catalana Occidente 2022 integrado hasta la fecha por Pablo Alborán, God Save the Queen, Camilo, Sebastián Yatra, Sara Baras, Carlos Rivera, C. Tangana, Diana Krall, Vanesa Martín, Calamaro, Il Divo, Raphael, Sergio Dalma, Alan Parsons Live Project, Nile Rodgers & Chic, Maluma, Jason Derulo, Lionel Richie, Leiva, Simple Minds, Passenger, Andrea Bocelli, Estrella Morente & Israel Fernández & Kiki Morente, Hombres G, Malú, Jessie J, Estopa, Dani Martín y Ana Torroja, entre otros.

Las entradas para la nueva fecha estarán a la venta desde mañana viernes, 28 de enero, a las 12. 00 horas en www.starlitecatalanaoccidente.com