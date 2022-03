Delaossa cuelga el 'no hay billetes' en la París 15

El malagueño Delaossa ha colgado el 'no hay entradas' en la Sala París 15 en la que es, sin duda, la parada más especial de su exitosa gira 'Lo hice por nosotros'. Es una costumbre ya que el del Palo venda todo el papel para sus lives, la prueba de que lo suyo es genuino y va más allá de las mareantes cifras que jalonan su carrera: y es que el rapero tiene algunos de los temás más escuchados en nuestro país, como 'Veneno' –con más de cincuenta millones de reproducciones en plataformas digitales–, 'La placita' y' Me has dejado', su dúo con Nicki Nicole, amén de sus recientes 'Ojos verdes' y 'Mal agüero', que no bajan del millón de visualizaciones en YouTube.

Tiene sólo un elepé, 'Un perro andaluz' (2019), un epé en formato mixtape ('La Tour Liffee', 2020; un souvenir de sus largas giras por Sudamérica) y un buen puñado de colaboraciones, a través de las cuales ha ido expandiendo su paleta de sonidos y flows (lo que le ha granjeado las críticas de los aficionados a la rima más estricta y hardcore). Pero el también miembro del colectivo malagueño Space Hammu (que firmó en 2021 uno de los mejores discos del rap español de la temporada, 'Hammu Nation') es capaz de recibir los parabienes de un icono del rigor como Tote King y las alabanzas de una estrella en ciernes como la argentina Nicki Nicole. Por no hablar de su éxito en otros negocios: a finales del 2020 lenzó su propia línea de hoodies y camisetas, de la que agotó existencias en sólo una hora. Daniel Martínez de la Ossa se ha convertido en todo un fenómeno popular a base de trabajo. Comenzó en su habitación, en El Palo, y ahora su flow osado e hiriente, pero también emotivo cuando toca, tiene el respeto y la admiración de medio mundo. ¿La receta de su éxito? Poesía urbana contemporánea sobre los ritmos hipnóticos, entre lo comercial y la vieja escuela española.