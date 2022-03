El Museo Carmen Thyssen estrenará mañana la exposición temporal 'Juana Francés. Antología íntima (1957-1985)'. La exposición estará disponible desde el 15 de marzo de 2022 hasta el 19 de junio de 2022. Esta exposición es una colaboración entre el Museo Carmen Thyssen de Málaga y el Maca. Es la primera exposición de obras del Maca en este museo y es también la primera oportunidad habrá de disfrutar no solo en Málaga sino en Andalucía la obra de Juana Francés.

Juana francés es una de las artistas españolas pioneras del siglo XX, miembro y fundadora del grupo 'El paso'. Esta exposición ha sido posible gracias al Ayuntamiento de Estepona, al de Alicante y al Maca. Las obras que se han seleccionado para esta exposición han sido 14 y son inéditas en Andalucía.

Rosa María Castells ha asegurado que "es una artista que hemos olvidado en el relato historiográfico siendo una protagonista de la renovación de la plástica española".

La exposición Juana Francés. Antología íntima (1957-1985) presenta la obra de una de las artistas españolas más importantes de la segunda mitad del siglo XX: Juana Francés (Alicante, 1924-Madrid, 1990). Única mujer miembro y fundadora del grupo El Paso, la artista alicantina fue una incansable investigadora plástica, transitando indistintamente entre la abstracción y la figuración. La muestra pretende visibilizar su trayectoria artística, desde sus obras referenciales dentro del informalismo matérico a finales de los cincuenta, pasando por una recuperación de la figuración en los sesenta y setenta que aborda la angustia y alienación del hombre en la metrópoli moderna, hasta sus obras finales, en los ochenta, dentro de una abstracción lírica que deslumbra por su colorido intenso.

La comisaria de la muestra, Rosa María Castells, ha expresado su pasión por la artista en numerosas ocasiones. "Es una de las artistas más importantes y también de las más de conocidas. Todas las obras son parte del legado que la artista dejó al Maca", ha recalcado. "Juana tenía éxito y estaba considerada en su tiempo, ya que estaba pendiente de la modernización de la España atrasada. Con el tiempo, el relato de la historia del arte la ha ido olvidando y por ello hay que seguir investigando su obra".

"La cultura ocupa un papel importante y por eso cada vez que podemos colaborar con ello lo hacemos con el mayor agrado" ha añadido José Manuel García Urbano, alcalde de Estepona.

El edil de Cultura de Alicante, Antonio Manresa, ha afirmado que "hay que invitar a toda la ciudadanía a que vean esta exposición donde van a encontrar 3 etapas importantes en la obra de Juana francés que pueden sorprender".

Por su parte, Lourdes Moreno ha querido destacar que "ha sido un trabajo muy fluido y muy pensado, hemos pensado mucho en cómo se debía enfocar esta exposición y después de varias reuniones y pensamientos decidimos que era necesario mostrar el principio y el fin de la producción artística de Juana Francés porque demuestra la versatilidad y fuerza que mantuvo esta mujer en los 40 años que dura su obra". La directora también ha querido "destacar su valentía no solo por trabajar entre hombres y en una España complicada para su tiempo sino por desnudar su alarma y mostrárselo a la generación de su tiempo".

Juana Francés, la obra

En la primera etapa de su obra, la artista aún no había definido su personalidad artística. En su primera etapa, en los años 50, comienza a realizar piezas de gran intensidad en las que utiliza materiales ajenos a la pintura como pueden ser vidrios, arena, tierra, etc. Usa tintas acrílicas de gran grosor y mueve la materia de manera que expande la obra y que parezca que escapa de los limites. A principios de los 60, empieza a incorporar a la obra pequeños trocitos de naturaleza como maderas, piedras, ladrillos, cerámica, etc. para conformar paisajes. La gama cromática en esta etapa es muy reducida, ya que se basa en marrones y negros. Todo esto es lo que sería la previa a su siguiente etapa.

En la segunda etapa, empiezan a aparecer una serie de figuras humanas. Los materiales que utiliza son materiales de desecho como podrían ser enchufes, esferas de reloj, bujías, trozos de cajas de madera... Es el preámbulo de una gran etapa y en la que se produjo su consagración como artista. Aquí también crea sus famosas 'cajas' en las que Juana escapa de tierras y arenas y empieza a crear piezas tridimensionales. Aquí los objetos que utiliza son de progreso técnico. Esto podía ser una denuncia de la soledad que sufría el hombre a pesar de este progreso que nos iba a salvar. Es una critica y una reflexión de ella hacia este avance tecnológico que ella veía. En estas 'cajas' se pueden ver como los seres que aparecen están solos, encerrados e incomunicados, lo que hace ver esta crítica que hemos mencionado antes. Es una de las etapas más amplias de su producción y es su obra más conocida y reconocida.

En su tercera etapa, la última, a principios de los 80, se vuelve más delicada y su obra se empieza a centrar en la temática de fondos marinos, de las cometas, del aire... y sus producciones pasan a ser en papel, en el que no tiene límites. Aquí cambia su registro pero sin dejar esa intensidad que tanto la caracteriza: pese a que hay más color que en las obras anteriores, sigue mostrando su crítica a la sociedad. Juana empieza a olvidar la carga social que tiene sobre sus hombros y esa "pesadez" que la había acompañado desde los años 50. Tras esta transición por la que ha pasado en los últimos años, llegamos a ese momento de madurez en su obra y se centra en el color.

En 1985, muere Carlos Serrano, su fiel compañero, y es donde acaba su obra. Aquí empieza a utilizar el acrílico, aunque sigue teniendo presente el resto de sus periodos. Aunque las etapas cambien, se puede observar la conexión entre sus distintas obras. En esta etapa, se convence de la fuerza del color, haciendo que los marcos lleguen a expandir la obra.