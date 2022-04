La popularidad le devuelve la cartera a Sofía Monreal

Para comprobar la entonces pujante popularidad de Ana Mena en Italia contamos por aquí una singular anécdota: durante una jornada de shopping en el centro de Milán, la cantante tropezó con un chico. Minutos después, una de las dependientas de una tienda avisó a la también actriz de que su mochila estaba abierta: su cartera se había evaporado. Horas después, Ana recibió un whatsapp del rapero italiano Fred de Palma, con quien había colaborado en un tema, con una foto de una cartera que, efectivamente, era de la malagueña. ¿Qué había ocurrido? Una chica se había encontrado la cartera en la calle, sin dinero pero con su documentación intacta; la joven resulta que era fan de la cantante y se puso en contacto con el italiano a través de las redes sociales. Algo parecido le ha pasado ahora a la actriz malagueña Sofía Monreal, tal y como lo acaba de contar en sus cuentas de redes sociales: "He perdido mi cartera y gracias a las redes sociales, la he recuperado. Me ha escrito una chica por privado diciéndome: 'Tengo tu monedero con toda tu documentación. Conmigo está a salvo'. Mañana hemos quedado para tomar unas cañas y que me la devuelva. Su madre ve 'Amar es para siempre". Bien que ha llamado la atención Monreal en la serie porque acaba de empezar sus intervenciones en la veterana ficción (concretamente debutó en antena el reciente 17 de marzo).

Monreal, conocida sobre todo por sus papeles en series como 'Farmacia de Guardia', 'Arrayán' y, especialmente, 'Yo Soy Bea' (sí, ella fue La Puri), vive de nuevo un momento de gran popularidad, después de años dedicándose a diversas facetas teatrales, incluso fuera de nuestras fronteras (vivió unos años en Londres, donde recibió el galardón a la Mejor Actriz del Año en los Premios Lukas, que reconocen el talento de los latinos residentes en la capital inglesa, por su papel en el '¡Ay, Carmela!' del Cervantes Theatre). Ahora no sólo participa en la serie de Antena 3 que le ha valido recuperar su cartera sino que también ha tenido algunos papeles en 'Toy Boy' y 'La que se avecina' en los últimos tres años. Desde luego, un momento dulce de popularidad que se traduce en episodios pequeños pero reveladores como el de su cartera perdida.