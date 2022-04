Albany: la cantante que sueña con que su madre la vea en lo más alto

«La música me encontró a mí», dice la cantante Alba Casas, conocida como La Albany. Esa la penúltima sensación del trap, pero ella se ve en la etiqueta por presión popular y se sacude: «Mi música es una fusión de varios géneros». Y lo demostrará el 10 de abril en la Sala La Trinchera. Su música, explica, se nutre de la diversidad: AKON, Demi Lovato, flamenco o R&B. Su último proyecto, el álbum 'Se trata de ti', se completa con unas ilustraciones abstractas muy a tono con su música. «El artista es mi hermano», contó recientemente en una entrevista. «Es una persona muy especial para mí, estudiante de Arte y no quería que se quedara en una simple portada, sino acompañar cada canción con sus obras».

Orgullosa de una trayectoria musical que se disparó cuando hizo con La Zowi 'Sugar Mami', lo que más le gusta es la canción que grabó con C. Tangana: «Es muy importante haber conseguido estar juntos en el estudio».

Albany empezó de cero, absolutamente de cero. «Los inicios fueron duros, no me apoyaba nadie, mi entorno no lo veía bien, ni si quiera mi madre». Ahora que ya le reconocen como una de las artistas emergentes más importantes en la música urbana en español, todo ha cambiado y se ve cerca de cumplir uno de sus mayores sueños: «Que mi madre me vea en lo más alto». Por supuesto, no todo es tan bonito. Albany disfruta más en el estudio que encima de los escenarios –«Es un espacio íntimo de conexión conmigo misma para crear»–, y este éxito tan rápido ha sido, resume, «una mierda». «Por una parte tengo un vínculo muy bonito con mis fans, a veces me siento una psicóloga, pero por otra siento que parte de ellos me siguen por ser mainstream». Y por encima, la música como un estilo de vida, de existir en el mundo: «Lo es todo para mí, sin la música no sabría quién soy realmente».