"Hacer música es terapéutico, me ayuda a sentirme mejor"

Ana Fernández-Villaverde, más conocida como La Bien Querida, ha visitado la ciudad de Málaga para ofrecer un concierto en el restaurante José Carlos García de la mano de Acústicos Magníficos, un encuentro gastronómico que busca fusionar la alta cocina con la música en directo promovido por San Miguel y el chef Estrella Michelín José Carlos García.

La artista bilbaína es la autora de canciones como '¿Qué?', 'Me envenenas' o 'Los jardines de marzo', y algunos de sus temas han formado parte de la banda sonora de series como 'Élite', 'La Casa de las Flores' o 'Paquita Salas'.

Comenzó su carrera artística en la pintura e ilustración y de ahí pasó a la música. ¿Cómo fue esa evolución hacia la música? ¿A qué banda o solista le gustaría hacer una portada para su disco?

Ha sido un proceso muy natural. Desde que saqué mi primer disco en 2009 he seguido pintando, pero es verdad que ahora lo he dejado un poco. No soy diseñadora gráfica, pero si pudiera me hubiera gustado hacer una portada para The Cure; era un grupo que me encantaba cuando era jovencita.

Desde el principio de su carrera las críticas muy positivas le han acompañado. ¿Es fácil mantener los pies en el suelo, no sentir la tentación de creerse una diva indie?

Siempre me he mantenido con los pies en el suelo porque con los amigos con los que me relaciono no tienen que ver con este mundo de la música en su mayoría. Tampoco voy a sitios donde sé que me pueden reconocer. No me importa tener un perfil bajo.

La mayoría de artistas indies en España son varones, pero poco a poco las mujeres se abren paso con propuestas interesantes. Usted ya lo hizo hace más de una década. ¿Se siente una pionera? ¿Considera que el indie necesita más presencia femenina?

Pues si lo dices así lo podría considerar. Siempre ha habido mujeres pero desde hace unos años es cuando se le está empezando a dar visibilidad. Hay muy pocas artistas referentes en el indie. Del panorama nacional me gusta mucho Lorena Álvarez, con la que me puedo sentir identificada por su trabajo. Hace más falta presencia femenina en el indie, pero como en el mundo entero. Personalmente, en el entorno en el que vivo, he tenido la suerte de no vivir el machismo muy de cerca.

"Soy muy exigente con mis temas, nunca estoy satisfecha", ha comentado en alguna ocasión. ¿Qué es lo que más le enorgullece ahora mismo de su carrera?

Tengo canciones que están bien, que me gustan. Luego acabo los discos y digo "esto lo hubiera hecho de otra forma". De un año para otro somos diferentes personas, y cuando voy al siguiente disco ya estoy en otra cosa. Los discos son muy orgánicos. Nunca haces la idea que te habías propuesto al principio.

Ha colaborado con artistas de la talla de Los Planetas, Diego Ibáñez (Carolina Durante), Sidonie, Alizz… ¿Con qué colaboración ha disfrutado más y qué artista le gustaría que le acompañara en algún tema?

Con Los Planetas porque son como una familia para mí. Con Diego también me lo pasé genial. Siempre intento colaborar con amigos, con gente cercana. Me gustaría hacer alguna colaboración fuera del indie, pero ya no sé si hay artistas que quieran colaborar conmigo. Por ejemplo me gustaría trabajar con Julio Iglesias o Luis Miguel, gente "grande, grande". Tampoco me importaría colaborar con C.Tangana o Rosalía, pero no creo que ellos se fijen en mí. Al final con mis amigos es donde mejor me encuentro.

Su tema ‘La Verdad’ ha formado parte de la banda sonora de la serie de Netflix ‘La Casa de las Flores’ y ahora su versión de ‘Resistiré’ ha aparecido en la última temporada de 'Élite'. ¿Cómo se siente cuando te escuchas en series de Netflix, que, a veces, parecen estar un poco alejadas de tu universo creativo?

Ya he salido varias veces en `Élite', pero es verdad que en esta última temporada no me ha gustado mucho cómo han montado la escena de 'Resistiré'. Me hace ilusión conectar con un público más joven a través de este tipo de series. El mundo está cambiando y al final lo que más se ve son estas plataformas. Mucha gente me ha dicho que me ha conocido gracias a las series, y de hecho me mandan algunas versiones de canciones que aparecen en estas series como 'Dinamita'.

Hablando de los fans, ¿cómo es tu relación con ellos?

Instagram no es lo mío. No soy una chiflada de contestar a todos los mensajes, respondo muy de vez en cuando, cuando estoy en el AVE contesto a uno o dos.

A propósito de su último álbum ‘Brujería’, ¿de qué lado de la magia está: blanca o negra? ¿De dónde procede esa inspiración mágica?

Blanca, siempre; la negra es muy peligrosa, tiene sus consecuencias. La magia blanca consiste en hacer el bien, aunque puede haber su toque de picardía, por ejemplo con 'Me envenenas'. La inspiración nace de vivir la vida, de vivir aventuras, meterse en líos...

¿Nos puede comentar un adelanto del nuevo proyecto en el que está trabajando?

He estado grabando el vídeo del primer single del nuevo disco que saldrá en septiembre. Esta primera canción va a parecer continuista con el resto de mi carrera, pero luego hay un giro en el disco en cuanto a la música.

¿Qué opina de esta fusión de música y gastronomía que propone "Acústicos Magníficos"?

Es la primera vez que voy a hacer una cosa así. Me parece muy bien todo lo que tenga que ver con promover la música y acercarla a través de diferentes actividades. Es interesante esta mezcla de dos artes.

Por cierto, en este concierto ya no hay necesidad de mascarillas entre el público. ¿Ha sentido algún desánimo en estos años de pandemia y protocolos sanitarios?

Ay, es verdad. Me considero una persona afortunada porque durante la pandemia pude tocar mucho gracias a este formato acústico. No he parado de tocar realmente. Pero claro, tocabas en recintos con distancia de seguridad, mascarillas... y es un poco deprimente. Luego te acostumbras como te acostumbras a todo, pero al principio era deprimente. Ahora sin mascarillas es una experiencia diferente.

"Intento estar ocupada constantemente para no pensar en el mundo que estamos dejando", dijo hace unos años. Ahora, con las cosas mucho peores, ¿cómo vive estos momentos, como mujer, ciudadana y creadora?

Son tiempos un poco convulsos. Lo comentaba con Diego Ibáñez y muchos artistas lo estamos viviendo así. Son tiempos raros, pero al final hay que tirar para delante. Hay que hacer cosas y al final hacer música es terapéutico, me ayuda a sentirme mejor. Cuando escribes una canción puedes desahogar toda esa rabia.

Habla de desahogar la rabia pero sus canciones tratan de amor en su mayoría. ¿Cómo transforma esa rabia en amor?

Este nuevo disco habla de amor pero también tiene un poquito de mala leche. Ya sea a tu familia, a tu pareja o a tu perro, el amor es lo que mueve el mundo. Cuando no tengo a nadie en la cabeza estoy triste; necesito estar motivada y el amor siempre me ha motivado.