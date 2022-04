«Putin es alguien que nunca defrauda, siempre es fiel a atacar»

Enhorabuena por el Premio Primavera de Novela 2022 que le han otorgado por esta novela. No hay mejor publicidad.

Ha sido una sorpresa. En realidad ha sido casi una sorpresa haber terminado la novela porque cuando la empecé no estaba muy seguro de si iba a seguir con ella, así que mucho menos terminarla y muchísimo menos obtener el premio. También pensaba que al ser una novela de espías, aunque también tiene cosas de novela histórica, no era el género que normalmente

Comenta que ha sido un proceso largo. ¿Se debe a la existencia de tantas tramas y personajes en la historia?

Ha sido especialmente complicado porque es la primera vez que escribo una novela como tal, así que tengo que agradecer lo que he aprendido de dos autores a los que he leído mucho y me han inspirado para organizar el formato de la novela: John le Carré y Frederick Forsyth.

Y a pesar de toda esa inspiración que le han dado, también ha dejado hueco para las propias vivencias de Vicente Vallés en las páginas de esta novela.

Sí, hay un episodio que tiene lugar en las semanas posteriores al desembarco de Normandía, en la II Guerra Mundial. Había leído mucho sobre ello y también había visto películas pero quería saber algo más, así que antes de la pandemia, en el verano de 2019, cogí el coche y me pasé una semana recorriendo Normandía, tomando notas, buscando pueblos, aldeas, conociendo historias que se habían producido allí. Con ese material hice ese episodio en concreto.

Mi profesión me ha llevado hasta el Kremlin y por eso he incluido descripciones de algunas de las salas en las que he estado durante los viajes que he hecho con presidentes del Gobierno de España

¿También ha incluido algunas vivencias como periodista?

Sí, aunque hay una parte de la novela que se desarrolla en épocas previas a mi nacimiento, sí hay otra parte que se desarrolla en los últimos 30 años y ahí sí he querido incluir muchas experiencias personales que he vivido, bien como simple aficionado a los viajes, porque he querido estar en sitios diferentes, o bien como periodista. Mi profesión me ha llevado hasta el Kremlin y por eso he incluido descripciones de algunas de las salas en las que he estado durante los viajes que he hecho con presidentes del Gobierno de España, por ejemplo. También describo esquinas desconocidas del Capitolio, porque se conocen los grandes salones de la Cámara de representantes, del Senado o la cúpula pero hay otros lugares más recónditos que la gente no conoce y que he tenido la posibilidad de recorrer. Creo que los describo con bastante detalle y precisión.

A pesar de ser una temática que controla y que ha abordado en ensayos previos, ¿cómo ha encontrado el punto de equilibro entre la historia real y la ficción que quería narrar?

Mi libro anterior, El rastro de los rusos muertos, era un ensayo periodístico en el que hablaba de Putin y de sus formas de gestionarse y gobernar. De hecho, quien haya leído ese libro entenderá mucho mejor lo que está pasando ahora en Ucrania. Justo cuando estaba terminando de escribir El rastro de los rusos muertos me surgió la idea de la novela, de esta trama de ficción. Una parte importante de El rastro de los rusos muertos se centra en la injerencia rusa en las elecciones americanas de 2016. Ahí me planteé qué ocurriría si se llevara la injerencia rusa de 2016 un par de escalones más arriba. Quería elevar la apuesta y de ahí surgió Operación Kazán.

Putin está haciendo lo que sabe hacer y desde el punto de vista periodístico está actuando como es previsible que actúe, que es impidiendo que se informe sobre lo que está ocurriendo

En las páginas de esta novela también hay un personaje claramente inspirado en Vladímir Putin. Con las acciones que está poniendo en marcha en Rusia contra la libertad de prensa, ¿qué piensa de tenerlo tan presente en su historia?

Realmente escribí esta novela sabiendo quién es el personaje. Y nunca defrauda porque siempre es fiel a lo que ya conoces de él, a atacar la libertad de prensa, la democracia, a atacar a sus vecinos, que es lo que está haciendo ahora en Ucrania. Está haciendo lo que sabe hacer y desde el punto de vista periodístico está actuando como es previsible que actúe, que es impidiendo que se informe sobre lo que está ocurriendo.

Más allá de la historia ficticia que narra, ¿cree que esta novela informará a los lectores sobre lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia?

Ahora que se está produciendo esta guerra, quien lea Operación Kazán seguramente se va a encontrar con cosas que le resul- tarán tristemente familiares y que explican e informan sobre lo que está ocurriendo, y da a entender por qué pasa lo que pasa. Lógicamente es una historia de ficción pero algunos elementos reales van a hacer entender al lector qué es lo que está pasando.

¿Cree que se acercarán a esta novela más personas ahora que si se hubiera lanzado en otra época en la que no hubiera una guerra en Ucrania?

Es posible que haya gente que esté buscando información y, más allá de que se trate de una novela de ficción, va a encontrar datos reales que le permitirán entender. De la misma manera que quien ahora lea El rastro de los rusos muertos, un ensayo escrito hace tres años, podrá encontrar muchas explicaciones de lo que está ocurriendo ahora.

¿Cómo ha podido compaginar la televisión con la escritura del libro?

Precisamente he tardo tres años en terminar la novela porque no tengo tiempo. Además, cuando llevaba un tercio de la novela llegó la pandemia y eso multiplicó el trabajo que teníamos en televisión y dejé aparcada la escritura como unos seis meses. Luego, me costó mucho retomarla, había perdido el ritmo.

¿Se atrevería a escribir otra novela sobre otra gran superpotencia mundial?

Creo que ahora habrá que poner un ojo en China. Conozco un poco ese país pero hay que profundizar porque va a ser el país que tendremos que vigilar.