Barbie ya tiene 63 años y ni hablar de jubilación

A sus 63 años, Barbie, la muñeca más famosa, esbelta y multimillonaria de la historia, debería estar pensando en su jubilación, pero sigue con la agenda llena. Mattel, la juguetera que la lanzó el 9 de marzo de 1959, acaba de poner a la venta su último modelo, conmemorando los 70 años en el trono de Isabel II. Y tiene en marcha su salto al cine: no al de animación, donde cuenta con varios filmes, sino al de carne y hueso, pues Warner ya difundido la primera foto oficial de la película que estrenará en verano de 2023 con Margot Robbie. Aprovechando este anuncio, he aquí un repaso por los datos más curiosos de su historia.

Inspirada en una prostituta

ÊRuth Handler imaginó a Barbie durante un viaje a Alemania. Se inspiró en una mujer que se acostaba con hombres por dinero y que aparecía en una tira cómica del diario Bild Zeitung, una call-girl que «animaba» a los hombres tras la Segunda Guerra Mundial. Mattel convirtió esa «fulana alemana de plástico en una chica estándar americana de clase media», explica el documental The toys that made us (Netflix). Luego la empresaria de Denver dotó a su juguete de un discurso más épico: «Al crearla, mi filosofía fue que, a través ella, las niñas pudieran llegar a ser todo lo que quisieran».

En realidad se llama Bárbara Millicent Roberts y celebra su cumpleaños el 9 de marzo

Nombre real

Barbie debe su nombre a la hija de Handler, Bárbara. Luego Mattel le creó una biografía: es de Willows, pueblo ficticio de Wisconsin donde asistió al Willows High School. El novio de Barbie, Ken Carson (nacido en 1961), también está inspirado en otro hijo del matrimonio. Pero el nombre completo de Barbie es Bárbara Millicent Roberts. Así se lanzó en la Feria Internacional Americana del Juguete, en Nueva York, el 9 de marzo de 1959. Ese es el día de su cumpleaños.

Adelantada a su tiempo

Se adelantó en cuatro años a Neil Armstrong. En 1965 se comercializó la Barbie astronauta que viajaba a la Luna. Sin embargo, han tenido que pasar 57 años y 10 modelos de la muñeca espacial para que haya podido viajar literalmente al espacio: el 19 de febrero de 2022 dos muñecas despegaron de Wallops Island (Virginia, EEUU) en la misión de servicios de reabastecimiento comercial de Northrop Grumman con su nave Cygnus. La tripulación pudo fotografiar y grabar a las modelos de plástico gravitando en la Estación Espacial Internacional.

Medidas y carácter polémicos

En los 70, comenzó a ser criticada por su materialismo, ya que acumulaba coches, mansiones y ropa (los primeros complementos provenían de Japón, donde eran cosidos a mano). También han sido muy polémicas sus medidas (en una mujer real serían 91-46-84), ya que pueden inducir a la anorexia. En 1994, una investigación del Hospital Universitario Central de Helsinki reveló que Barbie carecería del porcentaje de grasa corporal necesario (del 17% al 22%) para que una mujer menstrúe. La muñeca con unas medidas más reales se lanzó en 2000.

Amante de los animales

Su primera mascota fue un caballo, Dancer. Pero también ha tenido 21 perros, 6 gatos, un panda, una jirafa, un león, una cebra, un loro y un chimpancé, entre otras mascotas.

Inspiración de artistas

Barbie ha inspirado obras de arte, como el retrato que Andy Warhol le hizo en 1986 a su amigo Billy Boy. También aparece en fotos de William Wegman y David Levinthal, así como en novelas de A. M. Homes y Barbara Kingsolver. Hasta en el mundo de la música tiene su versión: en 1997 arrasó Barbie girl, de Aqua. Por todo, es un objeto de colección que alcanza miles de dólares. La más cara, con collar de diamantes, se vendió en 2010 por 302.000 dólares.

Superventas

Se estima que se han vendido más de mil millones de muñecas Barbie en más de 150 países. Mattel afirma que se compran tres Barbies por segundo. La versión más exitosa es la Babie Totally Hair, con una larga melena para hacerle peinados. Y debido a su relevancia, la muñeca tiene un día internacional, el 9 de marzo.

Mil y una profesiones

Tiene un amplio currículum, pues ha trabajado en casi 200 profesiones: atleta, chef, doctora, candidata a la presidencia... hasta trabajadora de McDonald’s. Pese a todos esos uniformes, tuvo problemas por sus looks en 1995 en Arabia Saudí, que suspendió su venta porque violaba el código de vestimenta islámico. Con el tiempo Mattel lanzó Barbies con hiyab.

Icono de moda

En 2019 fue reconocida como icono por el Consejo de Diseñadores de Moda de América. Se premiaba así su influencia tanto en la moda comercial como en la alta costura, pues la han vestido desde Vera Wang hasta Oscar de la Renta.

Famosas con muñeca

La lista es larguísima. Hasta Letizia y Leonor tienen una versión de plástico. Por citar algunos ejemplos, se han hecho Barbies de Liz Taylor, Madonna, Cher, Claudia Schiffer, Gigi Hadid, Frida Khalo, Cristina Pedroche...