Oh See! Málaga convierte en verano todo lo que toca

La segunda jornada del Oh See! Málaga 2022 empiezó este sábado igual que la jornada precedente: por lo del calor de este verano adelantado, por la cantidad de gente, ahora al principio hubiera menos que como hacía pocas horas cuando Varry Brava cerraba la noche. Sin alarmarse. Todo esto se debía a que eran las dos de la tarde y ya sabemos lo que supone eso en nuestra ciudad. Las mascarillas siguen siendo inexistentes.

De 14.00 a 16.00 horas pasan por el escenario Karavana, Amatria y Cupido. Aunque gran parte del público se dedica a pasar los descansos camuflándose en la sombra, no duda en ponerse en primera fila cada vez que sale cualquiera de los artistas. Karavana llega con 'Ya no puedo más'. Amatria sigue manteniendo el calor en el ambiente. Y las pegatinas de caras sonrientes que hay en el teclado de Cupido parece que tengan vida propia.

Son las 17.20 horas. El calor sigue presente y como un rayo de sol, llega Kiko Veneno. Con su camisa amarilla y su peculiaridad acerca un día más a C. Tangana a este festival. Esta vez con la canción 'Los Tontos'. En medio de su espectáculo, una interpretación en directo de 'Volando voy' con el público como vocalistas y bailarines principales.

A las 18.55 horas las previsiones de lluvia acaban de aparecer. La calima parece que vuelve a acechar. Pero nadie se percata. Menos mal. Ángel Stanich, con su camisa geométrica, da brincos en el escenario. El público le sigue mientras baila. Canta 'Un día épico' y la multitud se deja llevar. La pantalla está apagada. Digamos que la luz aún no es la mejor amiga para encender los focos. Empieza la guitarra y le sigue una risa cómplice. Suena 'La historia es fácil' que despierta a todos, menos a la lluvia, menos mal. En el ambiente siguen bailando camisas de estampados. Una vez más, como si el verano hubiera llegado.

Energía en el ambiente

20.25 horas de la tarde. Con su falda y sombrero aparece llenando de energía el ambiente. Todo el mundo salta al mismo compás. Él mismo lo pide: “Málaga todo el mundo saltando”. En efecto. Los pies de la ciudad vuelan a golpe del ritmo. Los instrumentos bailan entre sí. Los brazos del público siguen la coreografía. Y ahora sí. El trombón y la trompeta se enfrentan. Luces naranjas llegan con 'Hijos de la tierra', pero esto solo acaba de empezar. 'Mi religión' llega con círculos amarillos y azules mientras la falda de Moliner baila con sus piernas.

En la batería se puede leer 'Nuestra locura', que hace cómplices a todos los presentes que hoy han decidido dejarse llevar. Aplausos al cielo. Tras un bailoteo más, la guitarra. 'Mi realidad' llena el escenario. Al fondo: el mar. Y en el centro del escenario: un momento único. Los palillos vuelan y retumban con los focos rosas que apuntan hacia arriba. Moliner guía a la pista para que baile de izquierda a derecha y viceversa, como si fuera un flashmob. Los colores cada vez se cambian más rápido y suena “Bailando”, mientras se revoluciona todo el auditorio.

Teclas, guitarras y bajos. Son casi las 10.00 horas y ya es turno de Ginebras. Con la elección de muchos colores, una camiseta rosa y formas geométricas, los integrantes del público cada vez se acercan más. Desde que la noche llegó, el ritmo cambió. 'Crystal Fighters' inaugura su actuación y 'Con altura' la enciende por completo. Entre el público, colgantes hawaianos sobre el cuello de muchos de los integrantes. Mucho morado. Y purpurina, de todos los colores. En los rostros del público se pueden observar pegatinas de brillo que convierten al espectador en alguien “alternativo”. Y sin géneros, llega la “Típica canción”:

Cada vez más cerca de la noche, llega con su camiseta donde se puede leer “Lover”. Carolina Durante y sus integrantes empiezan su momento. El airbag del batería parece que vaya a salir volando en cualquier momento. Las cámaras disparan ante el fondo rojo. Quienes bailan parecen estar volando. Coge aire, se impulsa y continúa el show. Los vendedores ambulantes de cerveza se diferencian por luces verdes y cada vez que paran son elogiados por su trabajo. Suena 'Espacio vacío'. Mientras tanto, dos escenarios paralelos. Las escaleras de la entrada al recinto están llenas de personas que cenan con la comida que compra en los Foodtracks que hay en todo el recinto. En la zona de Oh See Club cantan la Revolución Sexual.

A la una llegan las esperadas Nancys Rubias. Con un body lleno de brillantes y una interpretación de 'Me duele el corazón'. Como si de una verbena se tratase, toda la multitud sigue los pasos de Mario Vaquerizo, quien lleva las manos a su cintura. Su melena también entra en juego. Incluso de rodillas, escenifica aquello que está cantando. De su cuello también caen brillos. Sin embargo, es el único del grupo que no lleva gafas de sol. Entre el público, la mayoría de las vestimentas están marcadas con una pegatina con forma de corazón y los colores del arcoíris. Entre algún beso en el escenario y una mirada fija a la chica del público que sujeta un cartel donde se puede leer 'Temazo', Vaquerizo se despide cantando 'Me da igual'. Y eso a todos le encanta.

“Esta noche se cierra con la reina”, se puede oír desde la cuarta fila de la pista. Con dos bolas de discoteca sobre el escenario, entre bailarines con pelucas rubias, Fangoria aparece. Brilla y no solo por su traje. 'Momentismo absoluto' tiene más sentido que nunca. El público alucina por momentos. “Nos encanta estar en un festival y nos encanta estar en Málaga”, reconoce. Exhibición de baile sobre el escenario. En la pantalla, pétalos verdes y azules. Llega un vendaval, aunque el viento no corra en esta madrugada. Se trata de “Espectacular”, que retumba con las voces de todos los fans. Sacude su melena y sus graves suenan desde el centro del escenario.

El show termina con 'Geometría Polisentimental', 'Fiesta en el infierno' y por supuesto, 'Dramas y comedias', como buen postre para cerrar este Oh See! Málaga 2022. Son las tres de la madrugada y es difícil movilizar a la gente hacia fuera, pero deben saber que dentro de un año tienen una cita a la que asistir.

Oh See! Málaga ha terminado la jornada con la venta de todas las entradas y anuncia la fecha de la siguiente edición: 26 y 27 de mayo de 2023. Ahora todos saben lo que hay que hacer: seguir bailando.