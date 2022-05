El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, organiza este viernes, 27 de mayo, de 19.00 a 00.00 horas, una noche ballroom y vogue en colaboración con Cervezas Alhambra y Dflow Studio, una competición libre que celebra la diversidad de género y orientación sexual.

Los participantes, actuarán, desfilarán y bailarán en diferentes categorías, siendo juzgados por sus habilidades en baile, apariencia, vestuario y actitud.

Inspirada en las actuaciones, ropas y coreografías de la meca del cine norteamericano, Everybody comes to Hollyball se abre paso como un portal a la creatividad, un refugio donde los participantes y el público podrán expresarse libremente.

Con el objetivo de dar a conocer esta forma de expresión artística que es el voguing, Dflow Studio convoca a las representaciones de las casas internacionales: Oricci (París), Revlon (España), Gucci (España y París), Balenciaga (París y España), Visori (España y Holanda), Garçon (París) y West (Estados Unidos y España), entre otras.

Para ello, la cita contará con invitados internacionales como Legendary Chloe West, Mother Ritchy ORICCI, Pioneer Mother Nikki GUCCI, Mother Keiona Revlon y Kiara Balenciaga. Father Ilyak Visori como host, Loffe Beats como DJ y Khyree Balenciaga como commentator, que crearán un espacio seguro de comunidad, empoderamiento, reivindicación, visibilidad y aceptación.