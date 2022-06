«Cuando puedes bailar parece como si el mundo no se fuera a acabar»

¿A qué le canta en 'Visiones'?

Todas las canciones de 'Visiones' hablan sobre el amor y la vulnerabilidad. Me pareció un título perfecto porque, cuando somos vulnerables y queremos, imaginamos y proyectamos un futuro que aún no ha pasado. Para mí esas son las visiones.

¿Qué tal fue el proceso de composición y la grabación? ¿Fue sencillo?

La pandemia fue difícil de procesar, y estuve sin escribir mucho tiempo... Hasta que volví a mí misma. Volví a conectar con todo esto que llevo dentro y lo cierto es que al final fue un proceso increíble. Realmente fue como volver a conocerme, y eso hizo que toda la música, sonidos y letras brotaran de forma muy natural y envolvente. Y la grabación, que es la segunda etapa..., es que siempre es más divertida [Ríe].

Si pudiera describir 'Visiones' con tres palabras, ¿cuáles elegiría?

Difícil... A ver. Enamorasión, llorasión y curasión.

¿Su sonido es ahora menos intimista? La sensación es ésa.

Quizás puede ser que cuando puedes bailar una canción, fluyes más y relativizas mejor un sentimiento. Ves las cosas de otra manera, y parece que el mundo no se vaya a acabar porque te hayan roto el corazón.

Durante años se negó a cantar en español. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Cómo ha sido su identificación con el castellano? ¿Se ha sentido más expuesta?

Justo antes de componer 'Nuevas épocas' (2018), mi primer disco en castellano, hice una gira en la que estuve fuera de España unos dos meses, en Latinoamérica. Eso definitivamente fue un punto de partida nuevo. Deseaba fervientemente cantar en mi lengua, sentir mi cultura reflejada en las canciones. Y así fue como, nada más pisar España nuevamente, me puse a componer en castellano por primera vez. Curiosamente no me hizo sentir más expuesta, sino más cercana.

¿Y entonces cambió su forma de hacer música?

La música para mí está viva, se transforma constantemente sin importar el idioma. Visiones es mi quinto álbum y creo que ninguno se parece al anterior.

Se define a sí misma como «una pequeña tormenta», y asegura que tiende a la melancolía.

Soy una persona muy melancólica; como que es parte de mí, así como nuestro signo del zodiaco. Todo lo que hago está impregnado de mí misma, así que sí, obvio, está muy presente. Que no quiere decir que no sea también otras muchas cosas: puedes ser melancólica y a la vez ser optimista, por ejemplo.

Parece que haya vuelto sacando a relucir sus raíces más que nunca, pero al mismo tiempo es como si avanzara hacia el futuro. Así ocurre, por ejemplo, en 'Esperarte'. ¿Qué opina?

Amo mezclar músicas, me da la vida. Creo que este disco tiene una canción para todo el mundo. En Esperarte tenemos la electrónica con flautas andinas y cantos folclóricos. No sé si es el futuro o una visión que se desvanecerá, pero en mi corazón existe.

¿Es permeable a las modas?

Las modas son divertidas, especialmente cuando traen elementos olvidados del pasado y se mezclan con las actuales. Yo siempre sigo mi instinto primero, pero supongo que no podemos evitar que nuestro inconsciente se influencie por la época en la que vivimos y con todo aquello que sucede a tiempo real. Es humano.

Siempre me llamó la atención su pasmosa facilidad para las melodías. ¿Cómo lo consigue?

[Risas] No lo sé, pero agradezco mucho tus palabras. Quizá gran parte de las melodías con las que juego sobre los mismos acordes provienen del blues. Cuando empecé a interesarme por la música, lo que hacía sin parar era escuchar blues, y me di cuenta de que lo que más me gustaba era la manera de comunicar las mismas frases u oraciones una y otra vez sobre la misma rueda de acordes –un acorde, dos o tres– pero de distintas maneras. Es como cuando nos comunicamos: el chat nos elimina ese elemento tan importante que es la forma en la que decimos las cosas. Sin oírnos cantar, ¿cómo sabemos lo que realmente queremos decir?

Una curiosidad. En sus discos siempre hay referencias a los animales. ¿Qué significado hay detrás de esta constante?

Creo que es más de los discos anteriores en inglés. Si mal no recuerdo, me atraía mucho lo que representaban, las características que algunos animales tienen, y evocarlas. En 'Nuevas épocas', la pantera negra sale en la portada, pero no en las canciones, más que nada porque era la figura del tótem que representa. Dicen que, cuando estás perdido, la pantera negra viene en la oscuridad a traerte energía y a aclararte el camino. El misticismo siempre me ha llamado mucho la atención.

¿Qué esperanza ha depositado en el nuevo gobierno de su país?

Estoy refeliz de que tengamos a Boric como presidente. Creo que a Chile le hacía ya falta un gobierno como el que tendremos; le va a venir muy bien a Chile y va a hacer crecer el país a todos los niveles. Deseando ver todo el progreso.