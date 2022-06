Mientras Harry Styles domina en estos momentos el panorama del pop internacional con su tercer disco en solitario, Harry’s House, otro miembro de la ya legendaria boy band británica One Direction, Louis Tomlinson, sigue su camino propio, firme hacia su estrellato. Visitará este año España celebrando una sola actuación con motivo de su gira mundial. El lugar elegido por la estrella británica no es otro que Marenostrum Fuengirola, donde reunirá a sus fans el 27 de agosto. El cartel estelar incluirá a The Vaccines, una banda inglesa de indie-rock que se ha consolidado en la última década como una de las mejores, y más queridas, bandas inglesas, imprescindible en los festivales veraniegos. Otro de los invitados a compartir el escenario será la banda madrileña Hinds, pop fresco con cada vez mayor seguimiento. La banda de punk alternativo Stone traerán a España por primera vez su excitante sonido, desde el norte de Inglaterra. Además, Carl Barat, de los míticos The Libertines, hará una sesión como DJ.

Pero la estrella del cartel es Louis Tomlinson, que presentará Walls, su primer álbum en solitario, que vio a la luz en enero de 2020 con el nombre de Walls, cuya gira de presentación tuvo que ser cancelada por la irrupción del coronavirus en nuestras vidas.