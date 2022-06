«No me dejo correr por izquierdas en silla de ruedas»

¿Cuál es el planteamiento de esta gira? ¿Qué pueden esperar sus seguidores?

El planteamiento es similar al de giras anteriores (exceptuando Licencia para cantar, que fue completamente acústica): somos cuarteto y cantante, desplegamos a los solistas de guitarra y piano y cantamos en plan polifónico, como siempre. No llevamos pistas agregadas ni artificios.

Dios los cría es un álbum de duetos que revisita grandes éxitos. ¿Cómo empezó esta travesía sonora con estos grandes de la música? ¿Cómo ha sido reencontrarse con esas canciones y adaptarlas a la visión de otros artistas?

El último disco grabado realmente es Cargar la suerte (2018), pero fue publicado antes que los duetos, que registramos en medio de la gira 2016/17 con Carlos Narea, Ángel Martos, el trío y un gran elenco de artistas. Pero revisitar canciones es lo que hacemos siempre: es a lo que nos dedicamos en el directo; sobre el escenario les sacamos el jugo. Y el resto de cantantes simplemente se adaptaron con maestría y buen gusto a ellas.

Por cierto, menuda bomba el dueto de Bohemio con Julio Iglesias... ¿Cómo surgió? ¿Hay relación con él?

Excelente relación. Ya habíamos grabado juntos un dueto mexicano. En Bohemio, Julio canta magistral.

Con Raphael interpreta Jugar con fuego. ¿Era esa la canción desde un principio o le tocó en suerte?

Creo que lo vimos claro desde el principio con este tango escrito al alimón con Mariano Mores.

¿Qué canciones quedaron fuera y qué artistas le quedaron con ganas de que participaran en el disco?

Canciones sin completar quedaron unas cuantas; artistas anhelados, también. Antes de grabar los duetos ya estábamos en el estudio con el trío y los arreglos de Germán. Cuando ampliamos el campo de batalla con Carlos Narea fue cuando elegimos posibles cantantes para posibles canciones. Contemplamos decenas de artistas y otras tantas de repertorio.

Habiendo compuesto cientos de canciones, ¿con qué criterio se eligieron las quince canciones que finalmente conforman el disco?

Pensamos en tres opciones de cantantes para cada canción, y tres posibles canciones para cada posible cantante. Unas treinta veces.

¿Qué invitado le sorprendió más y por qué?

No he llegado a semejante conclusión.

En el disco también hay artistas jóvenes de música urbana, como Sebastián Yatra. ¿Hay alguna similitud entre las letras del trap y las de su música?

Es posible. Soy un letrista accidental, pero apreciado por distintas generaciones.

Ganó el Grammy con Hong Kong, cantada con C. Tangana. ¿Qué le motivó a colaborar con él? ¿Cómo se reciben este tipo de reconocimientos?

Importa el conocimiento de los compañeros en este oficio. C Tangana es una gran persona y artista: maneja cuerdas personales y musicales con destreza y buen corazón, sabe como liderar la constelación de talentos a su alrededor. Supongo que nos embrujamos en el estudio, los que allí estábamos, y grabamos Hong Kong un domingo cualquiera. Fue especial.

¿Escuchar Dios los cría en contexto de pandemia le da a las canciones otros significados? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo cambia el ADN de las canciones en este disco?

Este ADN sonoro lo estamos cultivando desde hace años ya. Lo hicimos con El cantante (2004), Tinta roja (2006), Romaphonic Sessions (2016) y la gira 2016/17 con un trío estable: Germán Wiedemer, Martin Bruhn y Antonio Miguel.

A propósito de la colaboración con Ilegales cantando Mi copa y yo, ¿ha habido que seguir algún tipo de proceso de adaptación?

Estimo y admiro a Jorge Ilegal. Grabé sujeto al equipo de grabaciones de Ilegales.

¿Es molesto que se hable más de la foto con Ayuso que del disco Dios los cría?

No puedo darle importancia a estas pequeñas cosas; me muevo mejor entre halcones que entre palomas. Estamos sujetos a un modelo goebblesiano de propaganda y complicidad informativa. Tampoco me dejo correr por izquierdas en silla de ruedas.

¿El amor es como algunas drogas? ¿En determinados momentos hay que saber tomar distancia?

No lo sé ... No soy docto en la materia del amor.

Enrique Bunbury arremete contra los Malditos charlatanes, esos que muestran «una incapacidad total para crear algo de belleza» y que sólo desarrollan «destreza para destrozar». ¿Son ineludibles?

Creo que entiendo a qué se refiere Enrique, pero no creo que yo haya sufrido en persona estos «destrozos». Conversando me entiendo bien con los interlocutores válidos. El público responde muy bien a las giras, nos reciben estupendamente en todas partes, y soy bienvenido en todos los cosos y venues del mundo; me quedo con eso.

¿Qué significó la Medalla de Honor de Madrid?

No soy sentimental, pero la valoro mucho, con orgullo y gratitud. España se ha volcado conmigo, me reconocen méritos honorables, culturales, populares e intelectuales. Mejor imposible. Para un cantante con esta mala reputación, estos gestos son muy agradecidos. 2Puede desconocerte el mundo, perseguirte la adversidad, empobrecerte el medio, aquejarte el mal físico, pueden burlarse y negarse los otros, pero es inútil: Nada apagará la lumbre de tu antorcha». Ya sé de qué va esto, y Atahualpa Yupanqui lo advierte con lujo y detalles.

¿En qué sentido influye Madrid en las canciones después de más de tres décadas en la ciudad?

En imágenes, palabras, conocimiento, ambiente y lenguaje.

¿Qué es a esta altura el rock?

Más que música, claro.

¿Ha pensado estos últimos tiempos en Diego Armando Maradona, otro de sus amigos?

Sí, claro. Muchas veces.

Esta gira le llevará aún mucho tiempo a uno y otro lado del Atlántico, pero, ¿cuáles son sus próximos proyectos musicales?

Tenemos proyectos musicales y visuales. También una gira que se prolonga hasta diciembre y quizás el año próximo. Estamos con grabaciones en marcha, como siempre. Lo próximo es una edición ampliada de Honestidad brutal (1999), el máster revisado y editado para tres vinilos y una caja que incluye cuatro CD’s de contenidos inéditos. Luego estamos progresando con libros y próximas revelaciones musicales.