Blue Jeans: «Ya es hora de que tratemos ciertos asuntos de manera natural»

El escritor Blue Jeans visitará Málaga el 16 de julio, el próximo sábado, para firmar en la Fnac ejemplares de su última novela, Los crímenes de Chopin (Planeta), una historia de intriga ambientada en su Sevilla natal. Asegura sentirse «muy orgulloso» de escribir en el género juvenil y, de momento, no quiere aventurarse a decir si su último libro tendrá continuidad. «Hay que dejar que siga su curso», comenta de este último trabajo.

En Los crímenes de Chopin, un joven ladrón amante de las composiciones del músico polaco busca la ayuda de una detective privada al ser el sospechoso de un crimen. Paralelamente, una joven periodista investiga el caso y más personajes se involucrarán para saber la verdad.

Cuando se habla de Blue Jeans, nombre tras el que escribe Francisco de Paula Fernández, irremediablemente se especifica que sus dieciséis novelas pertenecen a la categoría juvenil, algo a lo que él no solo responde que «no es malo» sino que se identifica con ello. «Es lo que soy. Estoy superorgulloso de formar parte de la literatura juvenil española y de que Blue Jeans se asocie a ella. Para mí es un honor y un orgullo». Pero también deja claro que esta etiqueta no significa que sus libros estén escritos exclusivamente para la juventud: «De hecho los libros juveniles son para todos los públicos, son historias normales y corrientes, simplemente es que tiene personajes juveniles dentro de la novela».

Su editorial cifra en dos millones el número de lectores que devoran sus novelas. Una se llevó al cine en 2014, El club de los incomprendidos, y actualmente se está rodando una serie sobre la trilogía de La chica invisible, «un proyectazo», que se estrenará en Disney +, y también ha vendido los derechos de El campamento a una productora británica.

A lo largo de sus novelas, ha incidido en temas como el bullying, los trastornos de la conducta alimentaria y el sexo. «Ahora el eje principal es la investigación, cada personaje luego tiene su vida, su forma de ser, ayuda a entender mejor la historia, y esos personajes tienen ciertas características que yo trato de manera natural, como creo, en pleno siglo XXI, hay que tratar ciertos temas. Si un personaje es homosexual o lesbiana, bisexual o lo que sea, lo introduces en la historia como algo normal, no como algo que tenga que ser el eje principal. Ya es hora de que todos tratemos ciertos asuntos de manera natural porque, sobre todo entre la gente joven, es algo cotidiano», explica.

En Los Crímenes de Chopin hay más personajes femeninos que masculinos, pero no fue algo premeditado: «No me fijo si le doy más o menos importancia, son personajes, cada uno con su propia identidad, sean chicos o chicas», comenta Blue Jeans. En el libro, además de Sevilla, la ciudad donde este autor pasó «muchos momentos de pequeño», hay una periodista, profesión para la que estudió y se licenció Blue Jeans. «Tuve suerte y me pude dedicar a esto de los libros y no he ejercido mucho. El de la prensa, creo que era un personaje interesante para tratar el tema de otra manera y siempre aparece algún periodista en mis novelas», señala al respecto.

Como lector, su escritora favorita es Agatha Christie, de la que se ha leído todos sus títulos. Ahora, en el poco tiempo de ocio del que dispone, está leyendo el último de María Oruña, pero también ha leído a Dolores Redondo, Javier Castillo, Mikel Santiago, «autores de novela negra, sobre todo españoles».

En cuanto a si él se mantendrá en el género del suspense en próximas novelas, no quiere contestar de una manera definitiva. «Hay que ir libro a libro. Es complicado, porque el mundo de los libros es muy efímero, lo mismo que hoy estás arriba, luego la gente se cansa de ti y se acaba... Yo estoy muy a gusto escribiendo los libros que escribo, juvenil, thriller, misterio... Vamos a ver qué es lo siguiente».