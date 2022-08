Thomas Helmig: vuelve el boquerón danés

Va camino de ser una tradición. El verano pasado, los medios malagueños nos sorprendíamos dando esta noticia: «Unos 5.000 daneses viajarán a Fuengirola para asistir al concierto en la Costa del Sol de un cantautor de su país». Y ahí descubrimos a Thomas Helmig, el músico top del país escandinavo durante 30 años y residente desde hace tiempo en nuestras tierras (sí, tiene hasta una canción titulada 'Málaga' ).

Pues sí, unos 5.000 daneses terminaron viajando el verano pasado para asistir al concierto de su ídolo en Fuengirola (uno de los primeros tras el confinamiento duro, por cierto: se exigía vacunación para acceder), que entonces llevaba tres años sin tocar en público. Terminó siendo una de las citas más exitosas y curiosas del Marenostrum Castle Park: Helmig cantó 'Málaga', claro, pero también, en español, 'Tu frialdad', de los sevillanos Triana. Bien, pues Thomas Helmig vuelve, pero esta vez a Marbella, concretamente al Marbella Arena, y dos noches, las de los días 2 y 3 de septiembre. Si usted tiene curiosidad por la música de este hombre, ojo: la entrada más barata cuesta 280 euros; la más cara, 550.

«Aarhus [una de la ciudades más antiguas de Dinamarca] es donde nací y pertenezco. Pero Málaga es mi casa número 2. Sin duda», aseguró en una entrevista con 'La Danesa', medio de comunicación del país escandinavo en nuestro país. Que Helmig no es un guiri que vive en una megamansión de Marbella, no crean: vive en un apartamento en el Centro Histórico de la Costa del Sol, quizás alguna mañana se lo encuentren haciendo jogging en el Paseo Marítimo que cruza La Malagueta o callejeando por el casco antiguo. «Mi amor por Málaga es profundo: hace casi 25 años visité a un amigo que tenía una casa en Cómpeta y me enamoré del área y de los andaluces enseguida». Afirma el cantautor que aquí, entre nosotros, se siente «en casa y seguro» .

Y particularmente inspirado, claro: «En Málaga he escrito muchos textos y melodías». Como las de 'Málaga', su canción para «una ciudad mágica»: «Me encanta la ciudad. El ambiente es completamente diferente al de las ciudades danesas y la cultura al aire libre hace de Málaga un lugar realmente fantástico por la noche. Estoy particularmente fascinado por la luz en las ventanas justo cuando la oscuridad comienza a descender. Puede ser bastante inspirador para un escandinavo», confesó a 'La Danesa'.