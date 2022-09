«La guitarra me sigue apasionando, no tengo en mente la retirada»

El malagueño Pepe Romero está considerado el mejor guitarrista clásico del mundo. Afincado desde su adolescencia en Estados Unidos, el músico y compositor andaluz inició ayer en Madrid una exclusiva gira de cuatro conciertos en España para celebrar sus 70 años de carrera. Málaga, cómo no, es una de las ciudades que tendrá la suerte de disfrutar de su talento. Será este jueves, en la plaza de toros de La Malagueta y con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Málaga (bajo la dirección de su titular, José María Moreno). Además del inmortal 'Concierto de Aranjuez' se interpretará, también cómo no, el 'Concierto de Málaga', del compositor, guitarrista y padre de Pepe Romero, Celedonio Romero.

70 años de carrera. La cifra impresiona. ¿Qué le queda por hacer?

Siempre queda algo por hacer. He tenido la oportunidad de haber hecho tantas cosas y colaborar con tantos grandes músicos. He sido un hombre muy afortunado, con una carrera llena y digna de cosas maravillosas. Ojalá esta trayectoria continúe.

¿Cómo se gestó y desarrolló su pasión por la guitarra?

Fue gracias a mi padre, un sublime guitarrista, músico, profesor, padre y persona. Aprender de él y colaborar mano a mano fue muy importante para mí. Fue una inspiración para todo el que estuvo a su lado. Desde luego, era alguien del que siempre podías sentirte orgulloso y aprender de sus enseñanzas.

Cada músico ha de conocer sus raíces para mejorar su obra. ¿Está de acuerdo?

Desde luego, es una afirmación más que correcta. Una carrera musical se nutre mucho más desde las raíces, apreciar y valorar el pasado es clave. De hecho, forma parte de lo que es dicha persona, ayuda a conocerla mejor y saber realmente cómo es su obra.

Junto a su padre y hermanos formó el cuarteto Los Romero. ¿Qué recuerdos guarda?

Unos recuerdos maravillosos. Fue una gran satisfacción llevar la guitarra y la música a otro nivel para abrir el camino. Prueba de ello fueron los conciertos en Estados Unidos. Ahora el cuarteto sigue estudiándose en conservatorios y universidades, con un repertorio musical destacado y presente con mis sobrinos. La familia entera sigue el legado del cuarteto original. Por otra parte, saber que mi hijo, que es luthier, ha heredado mi pasión me enorgullece y alegra mucho.

El maestro Joaquín Rodrigo sigue muy presente en su carrera. De hecho, su 'Concierto de Aranjue'z es el corazón de su recital en La Malagueta. ¿Hasta qué punto ha sido una referencia para usted?

Así es.' Concierto de Aranjuez', es una fuerte referencia en mi obra y carrera profesional. Fue un privilegio haber compartido vivencias y experiencias junto a él. Le tengo en alta estima y, sin duda, es un ejemplo de quien seguir aprendiendo.

El flamenco también se encuentra presente en su repertorio.

Por supuesto. Conocer las raíces de uno mismo, en este caso el flamenco, es esencial. Beber y nutrirse de este género musical supone conocer los ritmos y detalles que hacen que la obra tenga unos matices más destacados e influyan, aun más, en la música española.

Compagina su carrera con la docencia. ¿Qué le aporta?

Se puede aprender muchísimo, la verdad. Soy profesor en la Universidad de Los Angeles en Estados Unidos y me encanta enseñar y ver cómo evolucionan mis alumnos en sus carreras. A través de la enseñanza, se aprende un montón. Divulgar, investigar, conocer, tocar en multitud de sitios… Todo esta travesía durante mi vida me ha impactado, por lo que soy un hombre feliz.

¿Piensa en la retirada?

No tengo en mente la retirada de los escenarios, la guitarra me sigue apasionando. Solo cuando Dios quiera; él sabe que todavía puedo aguantar mientras tenga fuerzas y me guste lo que haga. Aún no tengo la fecha de caducidad marcada ni mucho menos.